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86小舖全台僅剩2家實體門市　明年初全面關閉

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86小舖金門風獅爺門市盛大開幕(台開集團董事長邱復生(左 )，86小舖總經理王閔麒，86小舖董事長葉璇(右) （圖／資料照）

▲美妝電商86小舖實體門市在全台一度開到15家店，目前僅剩2家，且將陸續關閉。（圖／資料照）

記者洪菱鞠／台北報導

美妝市場廝殺激烈，藥妝店也越來越多，美妝電商86小舖卻傳出實體門市將全面收攤，目前全台僅剩的2間店，誠品站前店員工透露門市只營業到9月底，台中逢甲店則是到明年3月，實體店舖將走入歷史成為時代的眼淚，讓人不勝唏噓。

86小舖成立於2006年，美妝保養商品從線上賣到線下，全盛時期在全台一度開到15家店，營收達16億元，但近年在各大電商夾殺，以及日韓美妝品牌商品來台競爭，不敵大環境衝擊，除了讓86小舖業績下滑，實體門市更是一間間收起來，以去年來說，在東區、信義區、士林夜市就有5家店接連關閉，現在全台僅剩誠品站前店及台中逢甲店2家。

《ETtoday新聞雲》記者致電詢問誠品站前店，員工透露誠品站前店只營業到9月底，目前商品正在全面出清；不過員工對於關店原因並不清楚，只說是因為誠品要重新裝潢。台中逢甲店則是將營業到明年3月。為進一步取得86小舖說法，記者同樣再致電給美合國際實業股份有限公司，電話皆未接通，無法取得任何回應，但據悉以後只能從86小舖線上購買。

過去86小舖為擴大電商版圖，積極發展跨境電商，曾於2017年時與ASAP購物網宣布合併，沒想到ASAP卻在事隔不到一年後關台。今年4月在PChome董事長詹宏志出面整合下，86小舖、UNT及PayEasy旗下BeautyMaker、BeautyEasy等4大美妝品牌與美路商，3家公司通過董事會協議合併成一家新公司，企圖力拼美麗商機，而86小舖沒有實體門市之後，未來將如何發展備受關注。
 

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