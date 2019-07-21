影印機卡紙！超商店員堅持要他付2塊...爭不過怒撕紙張：我付　下場曝光

▲影印機示意圖。（圖／記者陳俊宏攝）

記者張嘉晏／綜合報導

遇到不好的購物經驗，有的人會選擇默默吞下，也有人看不過會向上投訴。一名網友就曾在超商因影印機卡紙和店員起小爭執，由於店員的作法及態度讓他很不舒服，他因此決定寫信投訴，同時也詢問網友是否有類似經驗。

「大家有客訴過超商店員嗎？」一名網友在PTT女孩版發文，他表示某次自己到超商複印書本時，看店員當時很忙，就沒有請對方幫忙，決定自己印；但沒想到他一印就卡紙，最後只好請店員來協助處理。

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然而結帳的時候，店員表示卡紙的那張錢也要算，讓原PO不解表示「機台卡紙不是我的問題啊！」但店員隨後也開始推託，表示也不是他的問題，堅持要原PO付錢。

原PO認為，雖然只是2塊錢的小事，但責任不在他，不想就此妥協；雙方互推之後，店員才受不了，直接在他面前把卡紙的紙張撕掉，不爽從口袋掏出零錢表示「我付」。原PO回去之後越想越不對，決定寫信客訴；經相關人員來電後，他也只表示「該員工應該要再教育，機台也要定期保養才不會卡紙。」想知道網友們怎麼看他的做法。

▲雙方為了一張白紙搞到客訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

對此有網友也覺得這店員態度不行，質疑應該是店員懶得向上呈報處理，才會要原PO付錢，「我有一次瘋狂卡紙了3，4次，店員沒叫我付耶」、「機器印壞過，沒收錢，本來就不該收啊店員有事嗎」、「超商真的會算一天印掉幾張紙嗎」。

其他人則是分享自己的客訴經驗，「把我的便當微波到整個發硬不能吃，還死不認錯，打總公司投訴，區經理登門道歉+送禮」、「客訴過讓人插隊的店員」、「有投訴過，被投訴女店員真的就就沒出現過了」。

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