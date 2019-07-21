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影／電影院4怪事毛炸！客人怒「坐在那是怎樣」　售票員尷尬回...他閉嘴秒逃

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網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名女網友曾在電影院打工，上班的過程中，也遇過非常多難以解釋的現象，不論影廳內、售票處或更衣間都有，尤其是在電影散場前，走道總會飄出嘆氣聲，經驗談讓一些同行心有戚戚焉，有人光聽前輩繪聲繪影的故事，就嚇到辭職不做了。

▲▼電影院,劇院,電影,投影幕,劇場。（圖／pixabay）

▲常說電影院裡很多阿飄。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

女網友在「鬼靈異公社」表示，大學時在某間電影院上班，期間碰過不少靈異事件，首先是在一樓售票處發生的，他們電影院有4個窗口、3個售票處，當時有部熱門片上映，隊伍排得很長，輪到某位客人時，對方語氣不善地說，「小姐，客人那麼多，妳們旁邊那個坐在那邊，不動不賣票是怎樣？」

請繼續往下閱讀...

她看了旁邊一眼，只能尷尬地回，「不好意思，旁邊椅子是空的，賣票就我們這幾個人」。一席話讓氣氛凝結，而那位客人沒再多說什麼，默默地轉身就走。

▲戲院,電影院,排隊,人潮,買票,秀泰影城（圖／記者張一中攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

再來是播放「限制級片」時，有客人反應，「營幕前一群小孩在跑來跑去」，希望工作人員能處理，但她心想，「不對阿，若是限制級，我們都會站在門口管控，進去的也沒有任何小孩啊！」

第三個是更衣室，女網友說，「上班前總要到百貨的最邊間換制服，換到一半時，有人進來隔壁，想說打個招呼，但沒人回應，重點是當時持續有窸窸窣窣的聲音，結果開門後發現旁邊完全沒人。」

最後是散場前經常碰到的情況，由於他們必須提前5-10分鐘，待在走道準備散場；但詭異的是，明明走道就沒人，總是發出嘆氣聲。對此，網友也有同感，「電影院很多嘆息聲是真的」、「電影院裡，飄哥飄妹應該蠻多的吧」。

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關鍵字：電影院,靈異,嘆息聲,散場,電影,工作人員,鬧鬼,鬼靈異公社

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