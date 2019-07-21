1公尺海嘯有多可怕！專家揭殘酷真相「死亡率100%」：等於5公噸海水牆衝擊

▲日本311大地震引發超大海嘯。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

海嘯爆發時造成的毀滅性破壞，猶如末日電影般，能將城市摧毀，帶來大量傷亡。今年6月期間，日本山形縣、新潟縣發生規模6.8地震時，氣象廳一度發出警報，而「1公尺海嘯」的預測被狂吐槽，但專家直言，它的威力比想像的恐怖太多了。

許多人會把「1公尺海嘯」想像成是「1公尺高海浪」，但這觀念是非常危險的。事實上，海嘯週期通常超過10分鐘，波長更達上百公里，相較於一般海浪短短幾秒的週期，和數10公尺的波長，規模實在大太多了；簡單來說，當海嘯來襲並不是海浪打來，而是一堵「海水牆」向你衝過來，而它所蘊含的能量，也遠遠超過後者。

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▲專家指出，若來不及撤離，致死率100%。（圖／@sensyukennoremi）

專家指出，1公尺高的海嘯，其威力相當於5公噸的衝擊力道，破壞力可想而知；值得一提的是，光是30公分高、只到腳踝的海嘯，就能讓一個成年人無法行動；50公分能使汽機車漂浮；若70公分高則能直接把人沖走。

▲海嘯就像「海水牆」，比一般海浪可怕太多了。（圖／@TharmaGAME）

日本海嘯防災專家越村俊一教授就提到，20公分以下的海嘯，才能勉強落在安全範圍，若高度到60公分，死亡率會遽增至3成，如果高達1公尺，而民眾又來不及撤離時，死亡率是100%。

回顧8年前311大地震所引發的海嘯，當時芮氏規模9.1的強震，引發猛列海嘯侵襲日本東北地區，部分地區甚至出現15公尺以上巨型海嘯，最大溯上高40.1公尺，釀成嚴重傷亡，也成了日本人難以抹去的傷痛。

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▼當時日本東北地區滿目瘡痍。（圖／達志影像／美聯社）