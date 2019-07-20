生理解剖一看頭炸痛！護理師「超猛男神筆記」開外掛　考生讚爆：記熟了

▲肌肉構造這樣背就對了XDD。（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

準備考試的方法百百種，有的考生陷入水深火熱，有的人則懂得在艱澀難記的學問中，找尋樂趣所在。眼看護理師國考將至，一名護理師就無私分享，去年面對頭痛科目時的猛招，而一系列「男神筆記」讓妹子們眼睛為之一亮，立刻收藏起來。

「又到了護理師國考的日子，沒想到時間那麼快。」身為去年考生的她，不禁回想起奮鬥的日子，當時起床就是讀書，睡覺前還是讀書，尤其是生理解剖這科，她光翻開書就忍不住頭痛起來，後來她看到新聞說，「帥哥能讓記憶變好」，於是靈機一動拿男神們的照片，來做成筆記。

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▲▼筆記突然百看不厭了呢。（圖／原po授權引用）

從圖片中可見，彭于晏、傑米．道南、胡一天等男神全成了教材，而那些生硬的器官、部位，瞬間變得超吸睛，女網友笑說，「這樣一看，不只加深了我對生理解剖的印象，還讓我心情愉悅呢！」同時，她也獻上祝福，希望考生們都能金榜題名。

對此，網友們不禁大讚，「如果這東西早一點出現，我一定是生解小霸王」、「超狂的！我衷心佩服」、「這樣用在臨床也很實用」、「求女優版本」、「感覺有背進去」、「秒記熟」；另外，還有同為護理系的網友指出，「最後一張眼外肌，位置錯了哦，斜肌是鼻側，直肌是耳側，但做得真的很棒。」

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▼原來備考也能這麼享受。（圖／原po授權引用）