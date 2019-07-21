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前4個月有3萬元生活津貼補助　桃園第五屆青農結業

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▲桃園第五屆青農結業

▲桃園第五屆青農結業。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

鼓勵年青人從農，桃園市政府21日頒發給26名，完成參與7個月培訓計畫的青年農民結業証書。市府農業局指出，鼓勵更多優秀青年投入農業領域的「桃園市青年農民輔導專案」， 4年來累積培育130名青農；而考量青農創業艱辛，市府也協助拓展各項販售通路，籲請桃園食品廠多多採用在地農產品。▲桃園第五屆青農結業

▲▼桃園第五屆青農結業。（圖／市府提供）

市府農業局21日於桃園農創市集，舉辦「桃園第五屆青年農民結業授證暨成果發表」，市長鄭文燦前往出席並頒發結業証書給26名青年。鄭文燦表示，桃園不只工業發達，農業也是強項之一，桃園栽種的稻米曾獲得全國有機米組冠軍，市府積極培育青年農民，希望藉此導入新觀念、新做法，協助農業創新。▲桃園第五屆青農結業

參與培訓計畫的青農，前4個月每月可獲得3萬元生活津貼，後3個月則著重創業輔導以及農業經營知識，希望青農們「會種也會賣」，學員提出的創業計畫經審查通過，最高可獲得20萬元的創業補助。根據統計，此計畫青農創業成功率，高達9成，成果相當亮眼。▲桃園第五屆青農結業

▲▼桃園第五屆青農結業。（圖／市府提供）▲桃園第五屆青農結業

而考量青農創業艱辛，且屬於小農型態，販售通路容易受限，市府也加大支持力道，積極協助拓展商圈、文創、大型量販店、零售商等各種通路；此外，桃園擁有全國數量最多的食品廠，籲請桃園食品業者多採購在地農產品，從生產到加工製作都在桃園完成。

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關鍵字：桃園,青農結業,補助

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