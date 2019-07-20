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神農旗冠軍隊赴美參加國際龍舟賽 　鄭文燦：促進城市交流

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▲桃園市長鄭文燦20日主持「2019美國長堤國際龍舟賽」授旗儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦20日主持「2019美國長堤國際龍舟賽」授旗儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦20日主持「2019美國長堤國際龍舟賽」授旗儀式，今年將由獲得神農旗冠軍隊伍的龍潭區九龍里隊代表桃園市參賽，鄭文燦指出，長堤龍舟節至今已舉辦23年，也是美國加州當地盛事，今年3月桃園市與長堤市政府簽署合作備忘錄並締結為姊妹市，希望此行除爭取城市榮譽外，還可促進城市交流，讓雙方互動更為密切。

今年端午節期間，桃園市「乙未客家戰役文化季—龍潭歸鄉文化節」的龍舟競賽中，冠軍隊伍由龍潭區九龍里隊奪得，也獲得代表桃園市參加今年本月27、28日在美國加州長灘海岸運動場舉辦的「2019美國長堤國際龍舟節」，20日舉行授旗儀式，神農旗冠軍隊伍代表參加美國長堤國際龍舟賽，加深文化交流和城市友誼。

鄭文燦表示，這項台美兩國城市交流已延續多年，除組隊參加龍舟賽外，桃園市還規劃組成「客家美食隊」參加長堤市舉辦的「美食大賽」，讓代表隊伍展現桃園人奮戰精神外，還可呈現道地台灣客家美食，期望透過更多交流，讓彼此互動更為密切，達到友誼交流目標。

▲桃園市長鄭文燦20日與代表桃園市參加「2019美國長堤國際龍舟賽」冠軍隊伍打氣加油。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦20日為代表桃園市參加「2019美國長堤國際龍舟賽」冠軍隊伍打氣加油。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，長堤市位於美國加州洛杉磯地區，擁有美麗景色的海灣城市，長堤港與洛杉磯港緊緊相連，也是長榮海運在美國營運最大港口，長堤被票選為加州最宜居的城市之一，與桃園市府維持友善綿密的城市交流。

今天除授旗儀式外，還有遠自馬來西亞檳州來訪的舞獅工委團，特別在授旗儀式龍元宮廣場舉行表演。鄭文燦也提及，檳城是高科技城市，號稱馬來西亞的矽谷，龍潭的宏碁公司也選擇在檳城投資，檳城華人比例很高，是馬國具有歷史的古城，保留許多歷史文化古蹟，表演的馬來西亞檳州舞獅工委團是當地比賽常勝軍，營造喜氣氛圍的表演相當有特色，更是桃園「2019大溪大禧」活動邀請嘉賓之一，桃園市府也將與檳城締結為姊妹市，期盼未來有更多交流活動，加深城市友誼。

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關鍵字：神龍旗冠軍,鄭文燦,長堤國際龍舟賽,促進城市交流

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