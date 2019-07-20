好心收留借住！色男趁「堂弟收假回部隊」　硬上他女友性侵得逞

▲吳姓男子2017年間借住堂弟桃園市租屋處，竟趁堂弟收假回部隊性侵其女友。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

台中吳姓男子於2017年6月間借住堂弟與其女友租屋處，當晚服役中的堂弟收假回部隊，吳男與堂弟女友同住一房，半夜時，吳男佯稱睡不著想上床睡，後來更得寸進尺說想抱著女子睡，女子極力掙扎反抗，但仍遭吳男強制性交得逞，事後女子向男友哭訴遭堂哥性侵。案經地檢署以強制性交罪起訴，地院審理後依強制性交罪判處3年6個月有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，吳姓男子於2017年6月間從台中北上想借住堂弟位於桃園市中壢區租屋處，堂弟好心收留堂哥借住，6月11日晚間，還在服役中的堂弟收假返回部隊，吳男則睡在地板上，但吳男一下躺在沙發、一下又睡在地板上，向睡在床上堂弟女友詢問「可否上床睡？」

堂弟女友好心讓吳上床睡，2人在分別睡在床鋪兩邊，但半夜時，吳男突然翻身緊抱女子上下其手，女子被驚醒後哭喊「不要」，還以腳踢吳男，但色慾薰心下，吳男強將女子衣物脫掉，指侵後再強迫女子為其口交，最後還硬上性侵得逞。

案發後，堂弟女友向女性友人傳LINE說遭堂哥性侵，擔心被男友知道不知如何面對？隔日到部隊會面男友時被察覺心情有異樣，女子遂向男友哭訴遭堂哥性侵，隨後決定到醫院驗傷提告。

檢方偵訊時，吳男辯稱在進行性行為與口交時，女子沒有說不要，也沒有說不行，更沒有用手指性侵之事，事後雙方還以LINE相互溝通。女子則堅稱，事後用LINE確認其是否還在租屋處，是擔心吳男還在屋內，害怕與其獨處再次受害；檢方偵結依強制性交罪起訴。

地院審理後認為，被害女子其男友好意同意吳男在其等租屋處借住、留宿，然被告為圖滿足自己性慾，以強暴方式對女子強制性交，顯未能尊重他人性自主決定權，造成女子心理創傷甚鉅，且吳男犯後猶否認犯行，飾詞圖卸，尚乏悔意，依強制性交罪判決3年6個月有期徒刑，還可上訴。

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