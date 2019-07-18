台商投資桃園　鄭文燦：已核准16件約34億美元

▲鄭文燦出席2019桃園市企業聯繫會議 × 亞洲台灣商會聯合總會。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦指出，因應美中貿易衝擊，政府積極推動「歡迎台商回台投資行動方案」，目前已有89家台商通過審查，投資金額已達新台幣4,441億元；其中桃園目前台商回流專案已核准16件，約34億美金左右，約占台商回流投資的四分之一左右，預估今（2019）年底，全國台商回流投資將可望超過200億美金以上。

鄭文燦18日前往桃園喜來登酒店，出席「回流桃園、躍起創未來」2019桃園市企業聯繫會議 × 亞洲台灣商會聯合總會年會表示，市府與經濟部合作成立「台商回流小組」，落實「單一窗口，全程服務」政策，透過工業區放寬容積率、開發新的產業園區、工業用地媒合平台等方案，解決用地問題，期望掌握中美貿易戰爭的契機，降低生產成本、提高台灣企業在全球化的競爭力。

▲▼2019桃園市企業聯繫會議 × 亞洲台灣商會聯合總會年會桃園召開。（圖／市府提供）

鄭文燦也說，桃園擁有桃園國際機場且鄰近首都台北及竹科工業區，往返國內外交通皆相當便利，具有優質的產業條件，很適合開發據點或設置營運總部。市府目前也著手開發7個產業園區，預定3年內陸續完成產業園區開發作業，期望平均各地地價，完善企業設廠條件，加速台商投資意願。

▲鄭文燦出席2019桃園市企業聯繫會議 × 亞洲台灣商會聯合總會。（圖／市府提供）

鄭文燦強調，台商是國家的延伸，且台灣是台商的「娘家」，台商在海外投資，展現台灣人奮鬥、創新精神，成為全球化經濟體系下重要的力量之一；中央與地方政府也竭誠歡迎台商回台投資，共同於困難的大環境中開闢新的發展機會。