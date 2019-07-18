快開工了！　桃園捷運綠線GC02、GC03標聯合簽約

▲鄭文燦說，桃園捷運綠線GC02、GC03標聯合簽約後，很快開工。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運綠線關鍵的標案-GC02暨GC03標土建統包工程，18日於市府舉行聯合簽約典禮。市長鄭文燦指出，GC02標與GC03標以桃園火車站為分界，GC02標從八德至桃園，GC03標從桃園至高速公路，兩者潛盾工程分別於今（2019）年6月26日與7月4日決標，今天正式簽約，預計將於今年9月底與10月分別開工。

鄭文燦說，桃園捷運綠線將於2025年完成第一階段工程，2026年完成地下段整體工程並通車。至此，桃園捷運綠線主線工程已全數發包完成，桃園捷運即將進入軌道建設的新時代，市府也將加速完成三心六線的路網建置，以及北北桃1小時軌道生活圈成形，讓桃園市民享受更大的交通便利性。

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▲▼桃園捷運綠線GC02、GC03標聯合簽約。（圖／市府提供）

桃園捷運綠線GC02標聯合承攬廠商為「中華工程」、「日商大豐營造」與「日商奧村組」；GC03標聯合承攬廠商為「互助營造」、「日商華大林組」與「大陸工程」，上述工程團隊在國內外皆受到肯定，且工程實績多，過去在台北捷運與桃園機場捷運皆有豐富的經驗，相當了解桃園捷運潛盾段的工程生態。

此外，由於GC02標與GC03標潛盾段施工區域位處桃園鬧區，施工難度高，因此廠商也採取避免開挖桃園市中正路等「友善施工」的方法，減緩施工對交通的衝擊。未來捷運綠線更會引進智慧人本的捷運系統，相信能讓市民朋友搭乘時體驗到智慧化運輸系統的交通建設。