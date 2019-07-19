柯文哲狂轟民進黨「說謊成性」　鄭文燦：柯精算過要增加聲量

▲桃園市長鄭文燦針對台北市長柯P最近火力全開批評民進黨時回應，應該是經過設計精算過的。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對台北市長柯文哲最近批蔡英文總統「當總統沒有不好，但台灣也不會更好」、「民進黨說謊成性」、再嗆行政院長蘇貞昌「不要臉」等言詞火力全開，桃園市長鄭文燦今19日指出，柯市長的發言「應該是經過安排、設計與精算過的」，這跟我原來想的柯文哲也有點不太一樣。

鄭文燦表示，柯P最近的發言應該是經過幕僚精算過，怎麼樣打藍與打綠以增加自己知名度，或是增加自己的支持度，但也酸柯，畢竟是選舉前的準備工作，無論是否要選舉，我覺得一個市長的責任應該還是在於市政。

▲桃園市長鄭文燦認為，市長的責任應該還是在於市政。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，鄭文燦針對桃園多項重大交通建設如三心六線工程已陸續發包動工，也象徵與桃園市民的競選承諾已說到做到，是否告一段落後另有打算？有可能與蔡英文總統搭檔挑戰2020嗎？

鄭文燦則回覆，三心六線逐一定案，開工後仍然需市府掌握進度，強調會在未來的每一天把市長的工作做好，雖然現在有很多提議，比如說，轉換跑道啦，但我都沒有思考過。

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