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香港特首及多名官員「個資被PO上網」！　李慧琼怒批：將追究到底

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▲個人資訊，個資，資訊安全，資安，隱私。（圖／視覺中國CFP）

▲網路上昨日流傳出許多香港官員的個人資料。（示意圖／視覺中國CFP）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港特首林鄭月娥雖已宣布《逃犯條例》壽終正寢，但民怨仍然持續不斷。網路上昨（19）日流傳出許多訊息，內容顯示出許多香港官員的個人資料，除了林鄭月娥以外，還包括律政司司長鄭若驊、保安局局長李家，以及警務處處長盧偉聰等人。據悉，目前已要求刪除相關資料。

據《明報》報導，網上討論區和即時通訊平台昨日流傳出，聲稱是許多官員的手機電話號碼、出生日期、電子郵件地址等訊息，甚至還有部分建制派議員的個資也被公開，包括李慧琼、新民黨主席葉劉淑儀、工聯會議員陸頌雄等人。據悉，這幾名官員都是近期《逃犯條例》風波下，被認為處理事件不當者，包括對待抗議者的態度、推動立法過程等等。

《香港電台》報導指出，李慧琼對此表示憤怒，並且正式報警投訴及要求處理該案。她也批評，這些違法公開他人私隱的人，心態實在是不可取，而且手段非常卑劣，是法律及社會道德絕不能容許的，之後會與所有同樣受此影響的人一起追究到底。

▲香港特首及多名官員「個資被PO上網」！　李慧琼怒批：將追究到底（圖／翻攝李慧琼臉書）

▲李慧琼已向警方投訴個資外洩一案。（圖／翻攝李慧琼臉書）

對此，香港個人資料私隱專員公署指出，截至19日下午5時整，接獲共315宗相關的投訴和查詢，目前已主動聯絡相關討論區和即時通訊平台的營運商，要求將所有相關資料刪除。私隱專員強調，任何人都必須遵守法律和尊重他人個人資料私隱，若違反《私隱條例》第26條規定，最高可罰款一萬元港幣（台幣約3.9萬元）及監禁5年。

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關鍵字：香港,個資,官員,林鄭月娥,隱私專員,香港個人資料私隱專員公署,港澳要聞

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