人力銀行求職者個資外洩　3C達人建議：找到工作就關掉帳號

▲3C達人建議求職者，在找到工作後可刪除人力銀行中的資料。（圖／資料照）

記者邱倢芯／台北報導

七月初時才發生過銓敘部59萬筆公務員個資被放到國外論壇上的事件，沒想到今（19）日卻又傳出，在同一個論壇中出現了一篇台灣知名求職網1111人力銀行20萬筆個資的文章，台灣的資安危機再度躍上版面；針對於今日所發生的人力銀行個資外洩事件，3C達人廖阿輝建議求職者，在找到工作後就帳號關閉，或是直接將會員資料刪除會是比較好的做法。

廖阿輝指出，其實像是銓敘部或是人力銀行等，對於駭客來說都是比較大的標的物，換句話說，就是比較明顯會被攻擊的目標，因此公家機關與企業本來就應該要做好完善的資安防護，不管是伺服器的防護，或是密碼的建置等；這些單位、企業是否要做更進一步的稽核，或是尋求更安全的第三方控管，這是值得他們思索的地方。

就以這次的事件為例，求職者在加入人力銀行後，是否有什麼樣的自保方式，來確保自己的個資往後不會被駭？廖阿輝認為，求職者可以在找到工作時就將會員資料刪除，但是這個做法其實相當麻煩，因為每當求職者需要找新工作時，就要重新加入會員、填寫資料。

廖阿輝建議，人力銀行可以再更貼心一點，如果不希望求職者刪除會員，那麼就應該連會員的資料內容都應該一一加密；或者是說，可以讓求職者找到工作後，可以備份資料在自己的電腦中，之後關掉會員帳號，而後需要找新工作時，再開一個新帳號時，資料也不需要重新輸入，直接上傳即可。不過還是建議人力銀行，要在系統層面做得更好，才會是比較好的方式。