駭客賣20萬筆1111人力銀行個資　曬12人中文姓名、身分證字號

▲有網友留言詢問駭客是否有更詳細的資料。（圖／翻攝自事發論壇）

記者黃翊婷／綜合報導

本月初才發生銓敘部有59萬筆公務員個資遭外洩，今日（19日）又有眼尖網友發現，在同一個國外論壇網站上有一篇販售20萬筆個資的文章，這次的對象則是台灣知名求職網1111人力銀行。假如後續查證屬實，業者可能得負起違反《個資法》等相關法律責任。

由於「RAID FORUMS」論壇必須付費才能觀看完整文章內容，這次PO出1111人力銀行使用者個資的駭客聲稱，他握有使用者ID、姓名、生日、Email、手機號碼、地址、工作公司名稱等資料，總共多達20萬筆，甚至還掌握香港、澳門、新加坡以及大陸等地其他企業的使用者資料。

▲1111人力銀行方面尚未對此做出相關回應。（圖／翻攝自1111人力銀行網站）

該名駭客為了證實自己說的都是真的，還曬出一張12人的範例，上頭明確記載身分證字號、中文姓名、電話號碼、地址、畢業學校、就讀科系等資料，並且「貼心」為非中文使用者列出受害者姓名的拼音，方便閱讀。

而依據《個資法》第27條規定，「非公務機關保有個人資料檔案者，應採行適當之安全措施，防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏」，同法第29條則規定，「非公務機關違反本法規定，致個人資料遭不法蒐集、處理、利用或其他侵害當事人權利者，負損害賠償責任。但能證明其無故意或過失者，不在此限」，假如個資外洩的事情查證屬實，業者有可能得面臨法律裁罰。不過，截至出稿前仍非1111人力銀行的營業時間，因此尚無法獲得業者回應。

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