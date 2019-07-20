華聞快遞／上半年訪港旅客升近14%　陸客人均消費大跌18.5%

▲香港街頭。（圖／視覺中國）

《香港》上半年訪港旅客升近14% 陸客人均消費大跌18.5%

香港旅遊發展局指出，根據6月份臨時數位，上半年整體訪港旅客錄得近14%升幅，近3500萬人次。當中，過夜旅客接近1500萬人次，增長超過7%。此外，今年首季過夜旅客人均消費是6010港元，較去年同期下跌13.6%，其中以大陸旅客的人均消費跌幅較大，達18.5%。（中新社）

《四川》半年完成全年近7成就業目標

四川上半年全省就業局勢總體平穩局面，城鎮新增就業57.9萬人，完成全年目標任務的68.1%，6月底城鎮登記失業率為3.5%，低於4.5%的控制目標。此外，省人力資源市場提供171.90萬個職位，同比增加18.13萬個，增幅達11.79%；進場求職者人數132.08萬人，同比增加1.04萬人，增幅達0.79%；求人倍率1.30，同比增加0.13，表明每100個求職者可選擇的職位有130個。（四川日報）

《廣東》珠江水系內河貨運量有望突破10億噸 居世界第二

據悉，今年珠江水系內河貨運量有望突破10億噸，僅次於長江，穩居世界第二；長洲樞紐船閘貨物通過量有望超過三峽樞紐船閘貨物通過量，珠江黃金水道建設將實現跨越式發展。2018年珠江水系完成內河貨運量9.52億噸，同比增長5.8%；港口集裝箱輸送量1315萬標準箱，同比增長1.3%。（中新社）

《福建》閩台新能源汽車產業合作前景廣闊

福建省委常委、常務副省長張志南19日在北京指出，閩台新能源汽車產業合作具有廣闊前景，福建將進一步發揮對台優勢，深化合作，促進優勢互補、互利共贏，包括加強車聯網領域合作、加強零部件合作以及加強技術創新合作。（中新社）

▼新能源汽車充電樁。（圖／CFP）

《黑龍江》上半年進出口額達4212億 增長21.5%

上半年，黑龍江省外貿保持高速發展，進口、出口雙雙呈現兩位數增長。據哈爾濱海關統計，上半年全省累計實現進出口總值933.4億元（人民幣，下同，約新台幣4212億元），比去年同期增長21.5%，高於同期大陸進出口增速17.6個百分點。其中，出口總值162.8億元，增長22.9%；進口總值770.6億元，增長21.2%。（黑龍江日報）

《浙江》上半年出口首破兆元人民幣 同比增長5.7%

據杭州海關統計，今年上半年全省外貿進出口總值達1.41兆，同比增長5.7%。其中，出口1.05兆，首次實現半年突破兆元大關，同比增長6.6%；進口達3605.2億元，同比增長3.3%。此外，出口商品的結構持續優化，上半年高新技術產品出口737.0億元，同比增長11.8%，佔比提高至7.0%。（浙江日報）

《四川》成都鐵路樞紐環線增8個網站 與地鐵銜接

成都市交通運輸局指出，今年內成都計畫啟動鐵路樞紐環線改造工程，在現有6個網站基礎上，新增8個網站，和成都現有地鐵等相銜接，一共形成14個網站。該局相關負責人表示，「這相當於新增一條環形地鐵線。」根據規劃目標，到2022年，成都平原城市群鐵路公交化將形成1環7射網路格局，共計850公里（其中成都市域560公里），推動成都平原城市群一體化發展。（四川日報）

《甘肅》上半年GDP達3771.8億元 同比增長6.0%

初步核算，上半年甘肅地區生產總值3771.8億元，同比增長6.0%，增速比一季度回落1.9個百分點，比去年同期加快1.0個百分點。其中，第一產業增加值243.8億元，增長5.6%；第二產業增加值1251.3億元，增長5.2%；第三產業增加值2276.7億元，增長6.5%。

▼甘肅省蘭州市。（圖／CFP）