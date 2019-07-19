20萬筆求職個資遭駭　1111：已投保2億並報案處理

記者邱中岳／台北報導

19日有網友在國外論壇網站發現販售個資的文章，對象竟是台灣知名求職網，求職網也緊急做出回應表示已尋求司法單位協助，刑事局表示，目前已經有受害者前往報案。

據悉，有駭客在「RAID FORUMS」論壇上PO出1111人力銀行使用者個資的駭客聲稱，他握有使用者ID、姓名、生日、Email、手機號碼、地址、工作公司名稱等資料，總共多達20萬筆，甚至還掌握香港、澳門、新加坡以及大陸等地其他企業的使用者資料。

該名駭客為了證實自己說的都是真的，還曬出一張12人的範例，上頭明確記載身分證字號、中文姓名、電話號碼、地址、畢業學校、就讀科系等資料，並且「貼心」為非中文使用者列出受害者姓名的拼音，方便閱讀。

刑事局表示，目前陸續有被害人向調查局、刑事局等單位報案，且刑事局也將著手進行調查，另外企業遭到駭客攻擊，因平時要蒐集資安情資，建議企業資安計畫要有完善的計畫。

刑事局也呼籲民眾，未來接到冒用電話應及時打165查證，以免自身權益以及個人資料遭不法分子盜用。

▲警方指出目前已經受理被害民眾報案，將著手進行處理。（圖／資料照）

而知名求職網1111也表示，所有會員資料均提供給合法廠商，目前非法外露已向相關單位報警，且發現此案是8年前網站外包時遭駭客入侵舊資料，目前也加強防範資安部分。

1111也表示，針對系統功能升級的要求，為開發AI人工智慧，強化求職、求才端的系統介面，已與台灣科技大學，以及其AI人工智慧中心全面合作。

最後1111與知名產物保險公司，為所有求職會員，投保新台幣2億元，第三人責任險，讓找工作的會員更有保障。最後強調，會員若對個人權益有任何疑問，歡迎利用1111免付費服務專線：0800-011234專人為您服務

1111聲明稿原文：

一、1111所有會員資料是提供給合法厰商，甄選適合的人才之用，今遭非法露出，已向調查局，刑事警察局分别報案，全面偵辦中。

二、經查，此案係八年前子網站委託外包製作時，所發生遭到攻撃入侵的舊資料，之後已逐年提升資安，并加強防護。

三丶同時1111委請合作的知名資安專家一ZUSO Generation協助後續資安事件調查與相關資安服務，密切合作中，而ZUSO顧問陳盈豪CIH也是刑事局科技團隊。

四丶即時與世界級的資安制度顧問- KPMG安侯企管顧問公司合作，全方位提升1111的個資管理深化輔導。

五丶1111對系統功能升級益臻至善的要求，為開發AI人工智慧，強化求職、求才端的系統介面，已與台灣科技大學，以及其AI人工智慧中心全面合作，正式簽約二年，預計在短期內，就可大幅提升系統介面，更人性化、更快速、更精準的媒合功能。

六丶1111與知名產物保險公司，為所有求職會員，投保新台幣2億元，第三人責任險，讓找工作的會員更有保障。

七丶會員若對個人權益有任何疑問，歡迎利用1111免付費服務專線：0800-011234專人為您服務

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