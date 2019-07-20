天外飛來橫禍　巨石砸中橫便道施工車「1人慘死」

▲臨37便道落石砸中施工車，1人傷重慘死。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

一輛施工車20日在中橫臨37便道施工完畢，下山途中突遭巨石砸中，車頭遭砸扁，車上李姓駕駛傷重不治，便道交通也因此中斷。令人納悶的是，事故地點屬落石區，但有設防護網，上方也有樹木植披，竟會發生落石砸死人，讓人感到不解。

和平區台8線臨37便道17.2公里處，20日上午11時50分發生落石砸中車輛死亡意外。一輛在便道施作工程的小貨車，工作完畢下山途中，突然遭一顆重達60公斤的巨石砸中，連人帶車都被砸扁，車上年約25歲的駕駛李姓男子當場無生命徵象。經消防人員救出，送往東勢農民醫院急救，仍回天乏術。

▲▼施工車遭巨石砸中，車頭整個被壓扁。（圖／記者李忠憲翻攝）

公務總局第二養護工程處谷關工務段表示，該車是工程包商車輛，事故地點雖是落石區，但已設有防護網，上頭有樹木植披，不知為何仍會落下大石。已通報警方。因此臨37便道將暫時不予放行，請民眾見諒。

台中市農業觀光發展協會理事長羅進玉表示，這裡是落石區，而且有防護網，仍然發生不幸，追求交通便利的同時，高山道路潛在的危險，實在也難以預料！提醒用路人，使用該路段仍應小心，注意安全。

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