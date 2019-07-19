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社會 社會焦點 保障人權

認女兒不孝將亡妻存款全領光　父子判刑後才知859萬都是他們的

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▲新台幣,鈔票,錢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲父親認為女兒不孝，將亡妻的錢提光挨告，判刑時才知道錢其實是自己的。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李忠憲／台中報導

蔣姓男子自認女兒小萱（化名）不孝，趁妻子去世後，與兒子聯手將小萱借給母親使用的帳戶存摺內，共859萬餘元提領一空。蔣男辯錢是夫妻多年來努力積蓄，而小萱則稱母親同意將錢給她購屋，她才拋棄繼承。台中地院認定859萬屬遺產，錢屬蔣姓父子所有，但2人擅自提領已違法，依偽造文書罪各判4月徒刑。全案可上訴。

判決書指出，蔣姓夫妻育有一女一男，2人一起經商打拼，並為2名小孩開戶，由蔣妻全權使用理財。2011年間，蔣妻因為罹患糖尿病，眼睛失明，2017年死亡。蔣男認為女兒小萱不孝，擔心帳戶內的錢被小萱提領一空，竟然聯手兒子先下手為強，在6月13日跟15日2天，就拿著存帳印章將戶頭內共859萬餘元提領一空。小萱得知後，怒告父親跟弟弟偽造文書等罪。

小萱向法官說，母親在他20多歲時曾告訴她，這些錢以後要給她買房子用，所以她2017年已辦理拋棄繼承。錢是她的，她也沒有授權父親及弟弟使用帳戶。

蔣男則辯稱，這些錢是他們夫妻倆努力經商存來的，錢當然是他的，他有權提領。

承審法官認為，小萱稱母親有承諾「以後」要將這筆錢給她，但無法舉證，認定該筆錢是遺產。既屬遺產，而小萱已拋棄繼承，就屬於蔣男及其兒子所有。只是，該帳戶屬小萱所有，蔣姓父子只因為認為小萱不孝，未經同意就擅自提領859萬餘元，違法明確，依法判刑。該筆錢屬不法犯罪所得，原應宣告沒入，但錢屬於父子倆所有，所以不須宣告沒入。

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關鍵字：遺產,提領,偽造文書,詐欺,台中地院

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