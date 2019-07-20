台中大媽闖紅燈挨罰2300…上訴辯「兇猛野狗狂追我」！警調畫面打臉

▲婦人騎機車闖紅燈遭開單，辯說有狗追她卻無法舉證。（示意圖，與本新聞案件無關／資料照）

記者李忠憲／台中報導

莊姓婦人傍晚騎機車闖紅燈，遭警方攔下開單，她自認當時遭狗群追趕才違規，向法院提起行政訴訟，卻拿不出有狗追趕的相關證據。台中高分院認為，警方依目視開單，並有行車紀錄器佐證當時根本沒有狗追，開罰有據，維持一審原判駁回上訴，全案定讞。

警方雖強力執法，但民眾開車闖紅燈情況仍屢見不鮮。台中一名莊姓婦人2018年11月20日下午約5點許，騎車行經霧峰區中投東路一段到丁台路451巷口的紅綠燈，竟直接闖紅燈呼嘯而過。剛好巡邏員警看到，立刻上前將她攔下，開出2300元罰單並違規記點3點。

莊婦逾期未繳提起行政訴訟，並向法官哀求，表示事發當時後方約150公尺處有數隻野狗猛追，其中2隻兇猛撲向她機車左右腳踏板，她心生害怕，才會向前衝過紅燈，因為緊急狀況，為了人身安全才會違規。

法官當庭問她，「狗呢？證據要拿出來！」但莊婦卻拿不出。開單員警也證稱，事發當時根本沒看到莊婦所說的野狗，而警方的行車紀錄器畫面也佐證，並沒有任何狗追莊婦，判她敗訴。

莊婦不服上訴二審，依然堅稱有兇猛的狗追她，一時緊張才沒注意到紅綠燈闖過，應屬緊急避難、正當防衛。台中高分院認為，莊婦主張跟一審相同，卻仍無證據證明有狗追她，依舊判她敗訴。

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