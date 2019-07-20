5歲童立志從警！「撿到5元」1周忘不掉堅持報案　媽媽帶他赴派出所圓夢

▲詹小弟撿到5元硬幣，堅持要親自送到警察局。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者黃苑瑜／台中報導

一名年僅5歲的詹姓小弟弟與家人7日到遊樂園玩時，在園區內撿到5元硬幣，因僅記媽媽的教導要拾金不昧，且一直對警察工作充滿尊敬與嚮往，每天催促媽媽要把5元硬幣交給警察。媽媽詹小姐（35歲）因忙於工作，又怕金額太小麻煩警察，但仍拗不過兒子請求，14日中午帶他到派出所，而警方沒有因金額太小拒受理，圓了詹小弟的心願。

台中市警局第三分局立德派出所表示，依拾得遺失物作業規定，價值500元以下的拾得物，若不是證件、信用卡、記名票證等物品，民眾自行保管一個月就能取得所有權，如民眾堅持送交警局，警方也會秉持為民服務精神，代保管一個月後通知拾得人領回。

立德所警員詹淳守坦言，這是他從警以來受理過金額最小的拾得物，但為了圓詹小弟的願望，還是非常有耐性的幫他處理；然而詹小弟見到警員時，卻因怕生不敢說話，最後在媽媽的鼓勵下才順利完成報案手續，並和警員合照留念。

媽媽說，兒子從遊樂園回來後，每天念著要親自將撿到的5元硬幣送到警察手上，但她覺的金額太小，不好意思麻煩警員，沒想到兒子卻相當堅持，只好抽空帶他到警局完成手續。媽媽還透露，兒子一直說長大要當警察抓壞人，對於警察充滿正義的使命感很崇拜，原打算今年幫他報名警察局舉辦的「小小警察體驗營」，卻因差1個月才滿5歲，年齡資格不符無法參加，讓兒子有點失望，明年有機會一定要報名參加。

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