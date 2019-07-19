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報復前男友母親　她跨年夜訂達92家達美樂比薩11萬元全棄單

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▲▼達美樂披薩 。（圖／取自粉絲團）

▲女子用前男友母親名義，跟全台92家達美樂門市訂比薩，沒取貨也沒付款。（圖／取自粉絲團）

記者李忠憲／台中報導

「達美樂打了沒？」吳姓女子與前男友母親有糾紛，竟在跨年夜花一天時間，透過達美樂比薩官方網站跟全台92家分店，用對方名義狂訂比薩後再惡意棄單。台中地檢署19日偵結，認為吳女惡性重大，行為屬接續犯，將她依《刑法》間接毀損罪起訴。

民眾故意訂餐、訂貨卻不取貨付款的情況並不少見，司法見解上，對於此類行為，是構成《刑法》間接毀損罪，或是《民法》侵權行為，各有支持者。因此在實務判決上，會用間接毀損罪來論處的法官，其實不多。

21歲吳姓女子去年底跟前男友母親林姓婦人雙方有糾紛，吳女心生不滿，去年12月31日跨年夜的中午到隔年1月1日中午，1天的時間內，就透過達美樂官網，用林姓婦人名義向全國92家分店訂比薩餐點，但都沒取貨也沒付款，害達美樂因此損失11萬多元。

▲▼達美樂披薩 。（圖／取自粉絲團）

▲達美樂清查發現92家門市都被同一人惡意棄單，憤而報警 。（圖／取自粉絲團）

林婦當晚就一直接到達美樂打電話來催促取比薩的電話，她只能頻回說她沒有訂比薩。達美樂公司認為有異，經調查發現竟有92家門市都接到林婦訂單，認為是遭人惡意訂購。立刻報警。警方從訂購者的網路IP查出是吳姓女子所為，請她到案說明後，依法送辦。

吳女向檢察官坦認，這些訂購單確實都是她下訂的，但不願說明動機。林婦則說，她與吳女彼此有糾紛。

檢察官認為，吳女未能賠償達美樂11萬餘元損失，且行為已造成達美樂財產上的損害，依間接毀損罪將她起訴。

法界人士表示，法院審理類似案件通常認定是民事侵權行為，由當事人提出損害賠償之訴。以本案來說，刑法355條間接毀損罪中明定，「意圖損害他人，以詐術使本人或第三人為財產上之處分，致生財產上之損害者，處三年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。」這些比薩餐點是否屬於「財產」，而訂購後沒取，公司是否產生「損失」，都有爭議。因此本案的判決決果，值得關注。

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關鍵字：比薩,棄單,達美樂,台中地檢署,間接毀損

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