▲桃園發現首例日本腦炎感染個案，衛生局啟動防疫機制。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局指出，經疾管署確認，桃園觀音區64歲男性經疾管署檢驗確診為日本腦炎感染個案，該個案為桃園今年發現首例；衛生局目前已啟動防疫機制，並提醒民眾，目前為日本腦炎流行季節，民眾儘量避免於病媒吸血高峰期（黃昏與黎明時段）前往水稻田、豬圈、鴿舍等高風險環境活動，避免被病媒蚊叮咬而感染。

衛生局19日指出，該名確診為日本腦炎感染的觀音區64歲男個案，該局第一時間啟動防疫機制，派員至個案活動地點附近進行病媒蚊孳生環境調查，發現住家附近即有水稻田、灌溉溝渠、鴿舍等高風險環境，且個案近期活動範圍以住家附近為主，初步研判個案應於住家附近遭受感染。

▲桃園發現首例日本腦炎感染個案，衛生局啟動防疫機制。（圖／衛生局提供）

衛生局已針對個案住宅附近鴿舍懸掛誘蚊燈，誘捕病媒蚊，同時加強對當地居民健康訪視與衛教宣導，以避免遭受日本腦炎病毒侵襲。衛生局也提醒，目前為日本腦炎流行季節，民眾近期儘量避免於病媒吸血高峰期（黃昏與黎明時段）前往水稻田、豬圈、鴿舍等高風險環境活動，若須前往高風險環境則應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。民眾如有相關問題，可撥打衛生局24小時防疫專線：0800-033-355。