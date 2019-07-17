不要給地球製造麻煩　桃園推動焚化再生粒料利用

▲秘書長黃治峯指出，減少環境污染，推動循環經濟，已是當務之急。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

200多萬人口的桃園，每天製造的垃圾，經焚化產生大量的底渣到那去？桃園市政府秘書長黃治峯17日於市府召開的「焚化再生粒料應用於土方穩定的循環經濟成效」國際研討會中指出，桃園市帶頭透過最先驅的研究，將利用焚化再生的粒料，運用於提升各項工程的土方穩定，減少環境的污染，不要給地球製造麻煩！

黃治峯說，台灣是島嶼國家，最重要的問題有兩個，第一個我們缺乏資源，第二個我們的環境容受度有限，以前我們是傳統線性經濟「開採(Take)→製造(Make)→使用(Use)→丟棄(Dispose)」的概念，雖促進經濟的發展，卻犧牲了外在的環境，產生大量廢棄物，給地球製造麻煩！

▲▼桃園市府邀請產官學界，召開「焚化再生粒料應用於土方穩定的循環經濟成效」國際研討會。（圖／記者楊淑媛攝）

因此，減少環境污染，推動循環經濟，已是當務之急；而循環經濟講求的是「再生恢復」，透過重新設計將原本要丟棄的材料，變成原物料，主控權就有了，不再去向大自然掏取。為了落實這個概念，政府必須帶頭進行，包括訂定規範、媒合資源並改變使用與產業文化，以「使用代替擁有」，例如共享單車。

黃治峯強調，市府工務局與環境保護局、桃園區公所及中原大學共同合作，已經完成全國第一件焚化再生粒料應用於土壤穩定的試辦工程－「福元公園新建工程」。並規劃擴大運用於「桃園機場捷運A20站區區段徵收工程(基本設施)」，包括於工地內覓地做為拌合焚化再生粒料的中繼站，也可提供週邊小基地工程場地不足的問題。

▲桃園市府召開「焚化再生粒料應用於土方穩定的循環經濟成效」國際研討會。（圖／記者楊淑媛攝）

「焚化再生粒料應用於土方穩定的循環經濟成效」國際研討會，邀請密蘇里科技大學 Thomas M. Petry教授(美國土木工程榮譽學會國務秘書及美國交通研究委員會(TRB)之化學穩定專業領域主席)，解說土壤穩定在國際不同規範間的差異；市府環保局及工務局分享桃園市焚化再生粒料品質管控機制及應用成果；中原大學張達德教授講解關於焚化再生粒料穩定土石方相關機制、試辦成果及施工步驟等，將新工法之執行方式分享與各界。