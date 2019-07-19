　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罵蘇揆不要臉遭冷處理　柯文哲：他再講我就問候他保安宮的事

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲時事堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲時事堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來火力對準民進黨，怒批說謊成性外，還在受訪時兩度嗆閣揆蘇貞昌「不要臉」，但卻換來蘇貞昌冷回應，稱不在意柯的評論。對此，柯文哲19日受訪時說，「不然他要講什麼？他再講，我就問候他那保安宮的事。」

蘇貞昌去年接受民進黨徵召參選新北市長，外界質疑他違背曾在保安宮宣布不參選第3次的承諾，蘇貞昌當時說，幾天有去保安宮向保生大帝報告，「我說我跟祂的心情一樣，其實也都是為了救苦救難，相信保生大帝會同意、保佑。」

柯文哲19日上午在市府12樓進行時事聯訪，似乎有感於近來柯火力四射，媒事組再度出動俗稱「烤肉架」的麥克風架，方便媒體統一放置麥克風。此外，也可方便幕僚隨時把柯「拉走」，避免發言實在太失控。

對於怒批蘇貞昌「不要臉」卻換來對方冷處理，柯文哲似乎也不意外，反問記者，「不然他要講什麼？他再講，我就問候他那保安宮的事」、「他不是那發誓說他絕對不當…？」對於民進黨似乎有策略性的邊緣化，柯文哲說，「他越講我罵越兇，他不是更痛苦？所以算了。」

對於近來砲火加強，是否就是研發出所謂的「原子彈」？柯文哲淡淡表示，台灣也曾經研發原子彈，也不一定會成功，「是這樣，我發現我這樣最快樂，每天早上7點半準時上工，然後該做的事情做完，然後你們來訪問我的時候，看到什麼不對就K什麼，蠻快樂的。」

ET快訊
ET民調／蔡英文41.2%贏韓國瑜！「郭柯結盟」也輸辣台妹
中職／中信兄弟宣布簽岳政華！簽約金520萬、總額670萬

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,蘇貞昌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雲端最前線／ET總統民調／蔡英文41.2%贏韓國瑜 「郭柯結盟」落後辣台妹6.3%

ET總統民調／郭台銘選總統柯文哲當院長　「郭柯結盟」27.5%吸中間選民

願督你一生與之相伴！孤島共度後半輩子　黃捷秒選：我要跟韓國瑜！

ET總統民調／蔡英文41.2%贏韓國瑜　「郭柯結盟」落後辣台妹6.3%

韓國瑜清淤積暗批前朝　菊市府怒公布數據：為選總統良心何在？

蔡英文救選情把阿扁關回去？柯文哲：要關早就關了

蔡政府執政少3.2萬新生兒　馬英九：軍機飛來飛去影響生育意願

中研院聯外道路強被迫買單？柯文哲：累積我的怨恨

陳水扁19日再辦簽書會　出席北社募款餐會高歌2曲

卡柯逼吞生技園區聯外道路8億預算？國發會：絕非事實

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

《好聲音》李榮浩選人超特別　要求大叔唱《睫毛彎彎》...嚇傻！

萌妹躺地陪喵...網友問不髒嗎 媽：貓咪教她我們教不了的事

快樂農夫記錄「工作辛苦實況」 老媽穿雨鞋亂入：跳恰恰勞軍！

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

基隆超狂炸全雞！咬下酥脆又多汁　還有爽口黃金泡菜

雲端最前線／ET總統民調／蔡英文41.2%贏韓國瑜 「郭柯結盟」落後辣台妹6.3%

ET總統民調／郭台銘選總統柯文哲當院長　「郭柯結盟」27.5%吸中間選民

願督你一生與之相伴！孤島共度後半輩子　黃捷秒選：我要跟韓國瑜！

ET總統民調／蔡英文41.2%贏韓國瑜　「郭柯結盟」落後辣台妹6.3%

韓國瑜清淤積暗批前朝　菊市府怒公布數據：為選總統良心何在？

蔡英文救選情把阿扁關回去？柯文哲：要關早就關了

蔡政府執政少3.2萬新生兒　馬英九：軍機飛來飛去影響生育意願

中研院聯外道路強被迫買單？柯文哲：累積我的怨恨

陳水扁19日再辦簽書會　出席北社募款餐會高歌2曲

卡柯逼吞生技園區聯外道路8億預算？國發會：絕非事實

1年買134億美元！大陸買家連續7年衛冕「赴美購房No.1」

「動畫界良心」京阿尼痛失頂尖人才　網嘆：10年內恐難恢復

雲端最前線／ET總統民調／蔡英文41.2%贏韓國瑜 「郭柯結盟」落後辣台妹6.3%

【廣編】OK忠訓國際愛在尖石　一元路跑做公益

騎車搖晃被攔下　逃逸移工：終於不必再躲，可以回越南了！

ET總統民調／郭台銘選總統柯文哲當院長　「郭柯結盟」27.5%吸中間選民

20萬筆求職個資遭駭　1111：已投保2億並報案處理

影／嫌一旁轎車開太慢！他加速超車再開窗「比中指」下秒現世報來了…網讚舒服

嗆「斬韓國瑜」不起訴理由曝光　檢：他針對新聞報導非韓本人

決賽就在今晚！小編私心滿滿《PRODUCE X 101》最終11人預測名單

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

政治熱門新聞

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6..

高雄神農路下水道　清淤照片曝光

蔡英文聖露西亞演說　國旗升空後..

高市府改組　傳陳雄文接替副市長

柯P：台灣只有「草包」跟「菜包..

黃創夏「挺郭獨立參選」：下架國..

即／韓轟民進黨捨新車開老車：核..

為連任把阿扁關回去？蔡英文：第..

北市研考會：郝龍斌調查政黨傾向

呂秋遠建議不該這麼玩　不敢想像..

李四川任市長接班人？　朱立倫喊..

勸郭台銘別脫黨？馬英九：希望他..

煎餅店一戰爆紅！女韓粉209字..

大巨蛋增工項！林洲民：不宜施作

更多熱門

相關新聞

卡柯逼吞生技園區聯外道路8億預算？

針對昨（18）日有媒體報導，台北市長柯文哲的幕僚抱怨，國發會卡了中研院國家生技園區聯外道路案8億的預算；對此，國發會昨晚發出澄清稿指出，絕非事實。

民意如流水　國瑜當自強

柯P：台灣只有「草包」跟「菜包」可以選

快訊／轎車逆向對撞機車　騎士不治

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

正妹女法官爆紅　網讚：我認罪了

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

清玉5年「暴風收攤」　網一票得罪OO關鍵神解

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6歲國家養」

連滴妹都錯！100ml不是「莫」

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆罵

老婆急哄1歲兒！酒醉父氣哭從5樓跳下

17歲女裸身暴斃！高大成曝「3大疑點」

中途退房被拒！女客浪費幾十噸水：不覺得錯

京阿尼縱火33死　爆燃絕望無處逃

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

高雄神農路下水道　清淤照片曝光

痔瘡哥17年來不就醫　暴斃貨車上屎血噴出

京阿尼縱火犯手腿燒傷　意識不清病危

京阿尼多名導演失蹤　珍貴原稿燒毀

更多

最夯影音

更多

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面