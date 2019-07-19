罵蘇揆不要臉遭冷處理　柯文哲：他再講我就問候他保安宮的事

▲柯文哲時事堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來火力對準民進黨，怒批說謊成性外，還在受訪時兩度嗆閣揆蘇貞昌「不要臉」，但卻換來蘇貞昌冷回應，稱不在意柯的評論。對此，柯文哲19日受訪時說，「不然他要講什麼？他再講，我就問候他那保安宮的事。」



蘇貞昌去年接受民進黨徵召參選新北市長，外界質疑他違背曾在保安宮宣布不參選第3次的承諾，蘇貞昌當時說，幾天有去保安宮向保生大帝報告，「我說我跟祂的心情一樣，其實也都是為了救苦救難，相信保生大帝會同意、保佑。」

柯文哲19日上午在市府12樓進行時事聯訪，似乎有感於近來柯火力四射，媒事組再度出動俗稱「烤肉架」的麥克風架，方便媒體統一放置麥克風。此外，也可方便幕僚隨時把柯「拉走」，避免發言實在太失控。

對於怒批蘇貞昌「不要臉」卻換來對方冷處理，柯文哲似乎也不意外，反問記者，「不然他要講什麼？他再講，我就問候他那保安宮的事」、「他不是那發誓說他絕對不當…？」對於民進黨似乎有策略性的邊緣化，柯文哲說，「他越講我罵越兇，他不是更痛苦？所以算了。」

對於近來砲火加強，是否就是研發出所謂的「原子彈」？柯文哲淡淡表示，台灣也曾經研發原子彈，也不一定會成功，「是這樣，我發現我這樣最快樂，每天早上7點半準時上工，然後該做的事情做完，然後你們來訪問我的時候，看到什麼不對就K什麼，蠻快樂的。」