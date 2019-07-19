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北市自小客「恍神逆向」撞死機車騎士　22歲男嚇傻呆坐駕駛座

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▲▼陳男疑似精神不濟而恍神，駕駛轎車逆向撞飛廖男騎乘的機車，又擦撞路邊停放的3部轎車後才停下。（圖／記者趙永博攝）

▲陳男疑似精神不濟而恍神，駕駛轎車逆向撞飛廖男騎乘的機車，又擦撞路邊停放的3部轎車後才停下。（圖／記者趙永博翻攝）

記者趙永博／台北報導

19日清晨6時許，台北市文山區秀明路二段上發生一起嚴重的汽機車事故。22歲的陳姓駕駛開車行經秀明路二段時，疑似因為精神不濟，逆向撞上了一部直行的機車後，再擦撞停放路邊的3部轎車才停止，機車上的47歲廖姓騎士當場失去生命跡象，警消獲報到場後，立即將廖男送醫急救，但最後廖男仍因傷重而不治身亡。

車禍當時，陳男行駛一部深色轎車，行經秀明路二段由萬壽橋往萬壽路方向行駛，卻不知為何原因偏離車道，逆向往對向車道駛去，而這時廖男騎乘的機車正巧從對向車道行駛而來，轎車車頭就筆直撞向廖男，廖男當下閃避不及，直接被陳男撞飛，而陳男撞上廖男後，又繼續滑行，直到擦撞了路邊停放的3台轎車才停下。

附近住戶表示，車禍當下並沒有聽到煞車聲音，只聽到很大一聲「碰」，出來看才知道外面發生車禍。目擊民眾事後紛紛打電話報警，警消獲報後迅速趕抵現場，被撞的廖男早已倒在地上一動也不動，而陳男身上則是有多處擦傷，在車上驚嚇的不知所措。

救護人員到場後，先對倒地的廖男進行CPR，並火速將他送往鄰近的萬芳醫院急救，但廖男經過醫護人員搶救後，最後仍因傷重不治；肇事的陳姓男子，則經過醫護人員簡單包紮後，同樣送往萬芳醫院檢查傷勢。

目前得知陳男並無酒駕，疑似是因為精神不濟而恍神，才會偏離車道撞上機車及轎車。警方除了到場拍照採證外，目前已經調閱附近監視器影像，除了要了解整起事故發生的經過外，更要釐清事故車主的肇事責任。

▲▼陳男疑似精神不濟而恍神，駕駛轎車逆向撞飛廖男騎乘的機車，又擦撞路邊停放的3部轎車後才停下。（圖／記者趙永博攝）

▲轄區警方到場拍照採證，轎車車頭因強大撞擊力道全毀。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼陳男疑似精神不濟而恍神，駕駛轎車逆向撞飛廖男騎乘的機車，又擦撞路邊停放的3部轎車後才停下。（圖／記者趙永博攝）

▲廖男駕駛的機車因強大的撞擊力，被撞得支離破碎。（圖／記者趙永博翻攝）

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關鍵字：車禍,轎車,機車,路邊停車,警察,精神不濟,恍神

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