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影／車禍後報警不救人！目擊者崩潰大喊「別打電話快挪車」...下秒起火2女慘死

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記者蔡儀潔／綜合報導

22歲戚姓男子16日駕駛無掛車牌的鏟車，在北京朝陽區與一輛從後駛至的白色轎車相撞。白車隨即冒煙起火，戚男則走到路邊打電話報警，沒理會旁人大叫「先別打電話了，快趕緊把你的車往前挪」，最終轎車內31歲和34歲的張姓及白姓女子死亡，戚男因涉嫌過失致人死亡罪，已被公安機關刑事拘留。

▲▼車禍後報警不救人 北京司機涉過失致死罪被捕。（圖／翻攝自梨視頻）

▲男子站在一邊打電話。（圖／翻攝自梨視頻）

從現場畫面可以看到，車禍發生後，戚男站在路邊打電話報警，當時曾有旁人心急大喊，「先別打電話了，快趕緊把你的車往前挪」、「我開車給你拉一下，你先把人弄出來」，但戚男都沒有理會，繼續在打電話；後來火勢越來越淡，儘管其他駕駛嘗試用滅火器撲救，但火勢太猛烈，拍攝者無奈嘆道「已經不行了，救不了了，沒辦法了！」

北京交警18日發佈通報稱，白色轎車前部與鏟車尾部發生碰撞，隨後起火燃燒，造成張某（女，31歲）和白某某（女，34歲）兩人死亡，兩車損壞；目前，戚某某因涉嫌過失致人死亡罪已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步調查中。

▲▼車禍後報警不救人 北京司機涉過失致死罪被捕。（圖／翻攝自梨視頻）

▲白色轎車起火燃燒。（圖／翻攝自梨視頻）

有法律專家指出，按照國家道路安全法的規定，如果有人受傷，司機應該立即救人，然後才報警。《中華人民共和國道路交通安全法》第七十條明確規定，發生交通事故後，「造成人身傷亡的，車輛駕駛人應當立即搶救受傷人員，並迅速報告執勤的交通警察或者公安機關交通管理部門」。

此次事件引起網友熱議。有人認為，「這個司機就是故意殺人 ！！！」、「死了賠償有上限！這司機不先救傷者故意拖延時間，心思歹毒」、「懂不懂法也得先救人啊！就是違法也得先救人」。

但也有網友持相反意見，「拜託，司機又不是醫生，造成二次傷害怎麼辦？醫生不是都建議不要隨便動傷者的嗎？」、「司機沒有逃離現場，而且第一時間報警，那就代表他其實是想救人的」。

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關鍵字：報警不救人,車禍,北京朝陽區

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