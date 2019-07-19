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機密意外洩漏！北約簡報曝光「核武器6個部署地點」急刪除

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▲▼核武。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐洲6個軍事基地存放了美軍的B-61戰術核子彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）近期發布一份簡報，標題為「核威懾的新時代？現代化、軍備控制和盟軍核力量」，內容提到大約150枚美國核武器的部署地點。不過內部人士認為，這些資料太過機密，因此在上週發布的最終版本中移除了，不過資料早已被外洩轉傳。

據「噴射戰機世界」（Fighter Jets World）報導，這份報告主要是討論北約對於核威攝力的未來政策，文件內容也紀載了核武的6個存放地點，分別是比利時的小布羅赫爾（Kleine Brogel AFB）、德國的比歇爾（Büchel AFB）、義大利的阿維亞諾（Aviano AFB）和蓋迪-圖里（Ghedi-Torre AFB）、荷蘭的沃凱爾（Volkel AFB）以及土耳其的因吉爾利克（Incirlik AFB）。

不過這些資料過於機密，因此最終版本中已經刪掉上述內容。北約發言人對此表示，「我們拒絕評論北約核態勢的細節，那並非是北約的官方文件。」據悉，這些存放在歐洲空軍基地的核武器，被推測是B-61戰術核子彈，它也被視為是冷戰的遺留物，最初的目的是為了阻止蘇聯侵略，清除突然出現的戰車群。

報導指出，在冷戰局勢最嚴重的時候，據傳美國已經在英國萊肯希思空軍基地（Lakenheath AFB）部署110枚核武器，不過這些核武早在2008年被拆除，只剩歐洲部分地區仍保留著。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：北約,核武,B-61,核彈,機密,軍武,國際軍武

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