更致命＋創新！　全球唯一B-2「幽靈」迎30周年　

▲ B-2幽靈戰略轟炸機。（圖／翻攝美國空軍官網）

國際中心／綜合報導

全球唯一的B-2「幽靈」匿蹤戰略轟炸機，今年迎來首飛以來30周年，對此，美軍空軍人員表示，現今B-2幽靈轟炸機未來將成為國家的寶貴資產，現今B-2轟炸機也比30年前更加致命和創新。

根據軍事雜誌Defence Blog報導，30年以來，B-2機組人員參與五次重大戰役和無數次訓練，也曾在科索沃、阿富汗（ 、伊拉克和近期的利比亞完成許多任務。此外，當911事件發生時，B-2也是首架飛到阿富汗上空的戰機，完成長達44.3小時的作戰任務。隱形戰機一直都是美國國防相當重要的一部份，也是空軍展現打擊全球能力的象徵。

第509轟炸機翼指揮官的傑弗瑞（Jeffrey Schreiner）上校，專門負責協助空軍唯一的B-2基地進行作戰準備。他表示，範圍、有效載荷和匿蹤是B-2在戰鬥中獨一無二的三大特色，敵國無法得知衝突何時會升溫，或是懷特曼空軍基地（AFB）何時會被召入戰爭之中。

他說，匿蹤企業的核心在於背後那群不辭辛勞、提供獨一無二的能力的專家們，憑藉他們的專業知識和奉獻精神，B-2未來幾年將成為國家寶貴的資產，而且B-2憑藉獨特的飛翼設計和先進的航空電子系統，也比30年前來得更加致命和創新。

據悉，首批6架B-2轟炸機於1997年正式服役，至今只生產21架，與F-22猛禽戰機同為現今可進行對地攻擊的匿蹤戰機，只是每台造價不便宜，大約為24億美元（約新台幣744億元），若是以重量計，B-2單位重要比黃金貴2至3倍。

▼ 有網友在推特上發布影片祝賀B-2迎來30周年。