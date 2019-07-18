中程核飛彈條約僵局　北約劍指俄羅斯：限期回歸否則祭出防禦性措施

▲ 北約祕書長斯托騰伯格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與俄羅斯17日於瑞士日內瓦會面談論限核新協議概念，但並無進展。如今，北約祕書長斯托騰伯格（Jens Stoltenberg）更公開喊話，強調俄方無法於8月2日大限前恢復遵守條約，將做出具防禦性的回應，「我們必須做好準備，面對一個有更多俄羅斯飛彈的世界。」

BBC引述托騰伯格的說法指出，俄羅斯的飛彈是可移動的，具備核能力，難以偵測，並能在幾分鐘內抵達歐洲城市。

「這是相當嚴重的事，過去幾十年來，《中程核飛彈條約》（INF）始終是限武的基石，但我們現在即將迎來條約終止」，托騰伯格提到，儘管眼前當務之急是要讓俄羅斯重新遵守條約，但目前並沒有任何跡象顯示莫斯科當局會這麼做，「因此，我們必須做好準備，迎接一個沒有INF條約、俄羅斯坐擁更多飛彈的世界。」

▲美國前總統雷根（右）1987年和當年蘇聯最高領導人戈巴契夫（左）在白宮東廳簽署《中程核飛彈條約》。（圖／翻攝自維基百科）

托騰伯格表示，若俄羅斯拒絕在8月2日前重新履行條約協議，北約將會做出具防禦性的回應，例如新的軍事演練、新的限武措施等，最終決定將會在期限過後實施。

INF條約簽訂於冷戰時期，宗旨在於限制製造或發展射程介於500到5500公里之間的核武、陸基彈道飛彈與巡弋飛彈，自1987年起被視為保障歐洲安全的基石。

美國今年2月宣告將會退出《中程核飛彈條約》，直指莫斯科當局違反條款。對此，俄羅斯堅決否認，但隨後暫停履行條約的義務，宣布開發新武器的計畫。

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