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遼寧艦船員「1天吃掉10噸食物」　網傻眼：平均每人5kg好扯…真相曝光了！

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▲▼遼寧艦。（圖／CFP）

▲解放軍遼寧艦。（圖／CFP，下同）

記者朱世凱／綜合報導

有大陸軍迷近日貼文指出，遼寧艦在2012年服役時，央視曾經採訪過艦長張崢，張崢透露說，遼寧艦如果只以食物方面來說，一天要消耗的食物量可達到10噸至12噸，產生的垃圾也是以噸計算。這段訪談引起網友的熱議，不少人覺得，「食物的消耗量是不是太大了？」就有達人對此整理出背後的合理真相。

據《新浪軍事》報導，遼寧艦的滿載排水量達到6萬多噸，外界預計其全艦配備1900多名船員以及500多名飛行員和地勤人員，全艦總人數可望超過2500人，相當於一個小型城市。專家分析，「遼寧艦光是食品配載容量就有幾百噸，所以網友聽到遼寧艦一天消耗10噸食物的數字，根本不需要驚訝，因為全艦2500人每天就大約需要消耗8噸的食物。」

▲▼遼寧艦。（圖／CFP）

另外，考慮到食材還需要進行清洗、加工，以及食物、飲料本身有很多包裝物，垃圾加起來達到12噸是相當合理的。值得一提的是，在航母或軍艦上的飲食時間、次數和在陸地上一日三餐的規定不太相同。「軍艦在大海上航行時，是必須時時刻刻有艦員堅守崗位，需要24小時值班，艦上往往採用輪班制度，意味著24小時都有人需要吃飯。」

報導再指，軍艦上官兵的平均年齡都很年輕，對於一個年齡20多歲的航母艦員，如果把主食、肉類、蛋類、蔬菜、飲品等食物的消耗加一起，破5公斤是很合理的數字，「而且航母上的絕大多數崗位都屬於重體力勞動，所以體力消耗也快，要吃下的食物自然就多。」

▼遼寧艦上提供各式豐富餐點。（圖／翻攝自央視）

遼寧艦上提供各式豐富餐點。（圖／翻攝自央視）

報導分析，以美國海軍的尼米茲號航空母艦（USS Nimitz CVN-68）為例，該艦大約搭載3200名艦員和280​​0名航空聯隊人員，總人數突破6000人；為了滿足這群人的用餐需求，航母設置3個軍官餐廳、1個大型士兵餐廳，配有70至90名廚師，每天要製作16000至18000份餐，所有餐廳每天開放4次，每次開放時間長達2.5小時，也就是一天中有10個小時是隨時有飲食供應的。

▼尼米茲號航空母艦戰鬥群。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼尼米茲號航空母艦戰鬥群。（圖／達志影像／美聯社）

此外，尼米茲號航母上還會根據作戰訓練任務需要增加午晚餐項目，為那些特殊時段的人員增加食物供應。一艘航母在3個月的部署週期內，僅僅食物消耗就超過2100萬美元（約新台幣6.5億元）。「由於供餐次數多，時間長，所以自然也會導致食物消耗量更大，考慮到這個情況，遼寧艦每天消耗食物10至12噸一點也不奇怪。」

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關鍵字：遼寧艦,食物,船員,航母,軍武,大陸軍武

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