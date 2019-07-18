川普：土國買俄製S-400　美國確定不賣上百架F-35！　

▲ 2018年4月25日，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）一架F-35戰機在德國柏林的ILA航空展上亮相。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

土耳其上週獲得俄製S-400防空系統後，美國總統川普（Trump）於17日表示，因為土耳其購買俄羅斯導彈系統，美國將拒絕出售先前土國預定超過100架的F-35戰機。但他沒有提及美國在法律上將執行的詳細制裁措施。

根據CNN報導，川普表示，因為前總統歐巴馬（Barack Obama）領導的政府拒絕出售「愛國者」導彈防禦系統，才會將土國推向俄羅斯。同時，他也同情土國總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的被強迫陷入「棘手情勢」。

川普也在內閣會議上表示，因為土國擁有俄製的導彈系統，因此被禁止購買超過100架的F-35戰機，「我會說軍火商洛克希德公司（Lockheed Corporation）不是很開心，因為這是件大工作，坦白說，我跟艾爾多安的交情非常好」。

事實上，土耳其身為北約會員國，當初購買S-400時招致北約和美國反對，因為後者聲稱S-400配備的雷達系統一旦獲得F-35戰機的相關數據，未來便可以精準追蹤F-35。因此，美國曾威脅將土國「踢出」F-35戰機項目，也以停止培訓土國飛行員，並要求土方人員在7月底前離開美國。

報導指出，在這次美國和土國圍繞在S-400的爭端上，土耳其將逐漸視美國為不可靠、甚至是敵對的角色，兩國之間的關係裂痕也越來越深。對於兩國未來的發展趨勢，土國分析人員認為，國家短期內難逃制裁，但土國曾為美國在阿富汗、科索沃和伊拉克等地的行動提供支援，相信制裁力道應該會減輕，但長遠來看，土國和俄羅斯之間的軍事合作，將動搖美國對於土耳其的信任。

▼ 俄羅斯S-400防空系統。（圖／路透社）