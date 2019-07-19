兒考試輸1分被笑！氣憤爸拿巨棍上門...2父街上上演「刀棍對決」

▲2名父親因為兒子「考試成績」在路上互毆。（圖／翻攝自《中國報》）

實習記者賴韻如／綜合報導

父母對子女的愛是無止盡的，但千萬不要過頭了！日前越南胡志明市出現一起2父親互毆糾紛，引爆點竟是一名父親因為兒子的考試成績和鄰居家小孩「相差1分」，且對方不停炫耀，導致兒子回家哭訴，該父親氣憤之下就拿著武器去鄰居家理論，意外演變成2名父親的「刀棍對決」。

據《中國報》報導，這2名父親的小孩是同一所學校的同班同學，因為家住得很近，常常一起上、下學，所以也變成了好哥們。未料，近期因為高中考試放榜，其中一名男孩的成績比鄰居還要低1分，又遭到對方炫耀了幾句，結果導致男孩回家後痛哭了一場，男孩的爸爸見狀後相當心疼且不捨，一氣之下便拿起「巨棍」到鄰居家，想為兒子打抱不平。

鄰居看見對方來勢洶洶，也不甘示弱地從家裡拿出「菜刀」來防衛，2人在街上互相叫囂，卻不敢真的動手。最後雙方的妻子上前將丈夫手上的武器搶走後，2人才又扭打成一團，這混亂的現場也引起不少路過民眾躁動，紛紛躲在一旁看戲。

警方隨即到達現場，詢問率先持著武器到鄰居家的父親為何要打人，該男才坦承，「看我兒子哭得這麼傷心，我氣不過，但又不能去打小孩子，只好去打他爸爸了。」最後警方對這2名父親訓話了一番，雙方才平息怒火、同意和解。