白皙爆乳網紅才剛嗆「準備好被看光」　私密片真的被公開了！

▲娜娜喜歡在網路上分享自拍照。（圖／翻攝自FB／Võ Thị Ngọc Ngân）



國際中心／綜合報導

越南網紅娜娜（Võ Thị Ngọc Ngân）臉蛋姣好、身材火辣，常常PO出各種性感爆乳照，吸引77萬多粉絲追蹤。日前她自爆自己的包包與手機遭人劫走後，便不斷收到要求3億越南盾（約39.9萬台幣）贖金，否則將公布手機內的裸照及性愛影片，但娜娜不願妥協，更發文表示「已做好心理準備」。然而，近日娜娜的私密片還真的被外流了。

據當地媒體kenh14報導，娜娜的包包於7個月前被劫走後，歹徒在娜娜的手機中發現裡面除了有她的裸照外，還有跟男友一起拍攝的性愛影片，便以此瘋狂傳送威脅訊息要求3億越南盾贖金。由於娜娜不幸把自己的雲端帳號密碼忘記，導致無法更改設定，也無法把裸照和性愛影片轉移或刪除，只好持續被歹徒威脅。

面對威脅娜娜並不慌張，表示自己絕對不會交付贖金，她認為「就算錢付了，對方也不可能把手機還來；就算手機還了，影片應該早就已經被備份。」娜娜更宣稱自己「已做好最糟心理準備，面對裸照公開後的公眾輿論。」此舉動讓網友暴動，紛紛留言支持。

沒想到近日娜娜的私密片竟真的被公開！而爆料者就是娜娜的房東。據報導，導火線是因為娜娜已經連續好幾個月都沒有繳房租以及水電費，所以房東才想說前往租屋處查看，結果意外發現娜娜不僅房間內衣服亂丟，就連廚房、廁所也都是髒亂不堪。

▲▼娜娜租屋處慘況。（圖／翻攝自24h.com）

氣憤的房東將此慘況拍下來並PO上網，想讓大家看看一個外表亮麗的網美的真面目。網友看到紛紛留言表示，「好可怕，垃圾堆」、「這房間是貧民窟吧」、「這影片比裸照還更有收買的價值」、「不敢相信」。對此，娜娜也發文反駁，認為「這很明顯是房東為了毀謗自己而做的」，而照片中那些衣服都是正在一件一件檢查自己所賣的商品，所以才會全部攤在地上，並不是向房東所形容的那樣不拘小節。

▲▼不只房間，廁所、廚房也都髒亂無比。（圖／翻攝自24h.com）

