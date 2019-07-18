泰國50年水上餐廳突崩塌　用餐民眾全跌入河...至少2死23傷

▲搜救人員正在尋找2名失蹤女性。（圖／翻攝自臉書／Thai PBS）

國際中心／綜合報導

泰國沙沒頌堪府（Samut Songkhram Province）一家近50年歷史的水上餐廳，近日傳出崩坍意外，當時在餐廳用餐的民眾來不及逃都跌入河中，造成至少23人受傷、2人死亡，還有人失蹤。民眾表示，當時有聽到奇怪的聲響，但是坍塌速度太快，完全反應不過來。

▲原先在河畔的水上餐廳已經坍塌。（圖／翻攝自Google Map，如下同）

據《曼谷郵報》報導，位於泰國北碧府塔孟縣（Muang）美功河（Mae Klong River）河畔的一家水上餐廳，16日突然崩坍，由於當天是泰國的國定假日，所以餐廳湧入相當多的民眾，在餐廳突然崩坍滑入水中時，用餐的顧客全都毫無防備地一起跌入河中。據了解，該餐廳已經有近50年的歷史，由於建築年久失修加上當天用餐的民眾非常多，餐廳疑似不堪負荷而坍塌。

▲50年老店早已侵蝕嚴重、不堪負荷。

整個建築物在中午12點45分左右從河岸滑入美功河中，造成3人失蹤23人受傷，其中受傷的人分別為10名男性及13名女性。搜救人員到場後，將23名民眾從河中救出定送往當地醫院，經過十幾個小時的搜救後，已經找到2名失縱女姓的遺體。其中1名24歲的女子屍體被壓在水裡的廢墟中；另外1名據報失蹤的男性已經找到，並正在當地醫院接受治療。

餐廳老闆表示，當時有聽到亭子下傳出破裂的聲音，查看後發現有些支柱已經壞了，急忙通知顧客疏散卻來不及了。16歲的生還民眾表示，當時正與媽媽一起用餐，突然聽到許多噪音，然後全部人就隨著建築物跌入河中，他甚至還被冰箱擊中胸部。還有一位年輕女性透露，等待上菜的同時聽到項是木頭被打斷的聲音，但是看到老闆不停地在賣東西，所以認為這應該是正常現象。