環島騎士油箱見底滿州顧路　警變身加油工讓他續圓夢

▲恆春警分局九棚所警員邵建衛為江姓機車騎士加油。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

新北市江姓市民，日前騎機車環島旅遊，途經滿州鄉，因油箱內汽油用盡，機車停擺又找不到加油站，向警方求助，轄區的九棚派所員警獲報，由附近熱心民眾提供汽油，讓他繼頭上路，完成環島之旅，結束後，他在臉書表達對九棚派出所員警的感激。

恆春警分局九棚所警員邵建衛接獲報案，稱有遊客需警方救援，經瞭解為來自新北市的江姓遊客以騎乘重機車方式環島，途經滿州鄉港仔村港仔路段時，突然無法行駛，檢查發現是機車油箱沒油，又附近無加油站且路況不熟，只好向警方求助。

邵員立即向轄區民眾詢問有無汽油可供協助，轄區民眾相當熱心主動提供些許汽油，邵員隨即將汽油加入遊客的機車油箱內，並協助檢查機車及發動機車，讓他得以繼續騎機車環島之行。

邵員並提醒他騎車要靠道路右邊行駛並減速慢行，適時檢查車子狀況與油料及充分了解旅遊動線各項資訊，讓他非常感謝員警的熱情協助，主動要求與九棚所所長程復國及警員邵建衛分別合影留念。

他環島返家後更在其臉書內發佈感謝文，對於環島旅途中為恆春警方及當地轄區居民熱心舉動留下相當深刻的印象。

分局長陳鴻忠呼籲，民眾長途行駛或行經偏遠山區前，務必先做好車輛行前安全檢查保養並熟悉路況，並穿著亮色服裝及安裝反光裝置，及隨時補充水份及適時休息，確保一路平安。