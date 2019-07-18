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1500棵櫻花滿開沒人欣賞！舞蹈大師造訪福島核爆區　在輻射垃圾前起舞

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▲▼ 舞蹈大師尾竹永子4度造訪福島核爆區，在福島第一核能廠的輻射垃圾前起舞。花了5年時間創作《身在福島》。（圖／雲門提供）
▲舞蹈大師尾竹永子4度造訪福島核爆區，在福島第一核能廠的輻射垃圾前起舞。（圖／雲門提供）

記者林育綾／台北報導

國際當代舞蹈大師尾竹永子，在福島核災後4度造訪核爆災區，她到福島第一核能廠，在幅射廢棄物垃圾堆前起舞，用身體來悲悼、抗議。福島曾是旅遊勝地，以櫻花聞名的小鎮，如今1500棵櫻花滿開盛放時無人欣賞；暑假到了，美麗的海灘卻沒有一個孩子；政府禁止在輻射土地栽種，更讓不少農人自殺。尾竹永子花了5年時間創作影片《身在福島》，8月10、11兩天下午，將在淡水雲門劇場首度發表。片尾她提到「人造出來的東西其實是脆弱的。人，也很脆弱。」

尾竹永子和她的先生高麗，70年代起便以永子與高麗（Eiko & Koma）的名號，在全球各地演出前衛的舞蹈。除了出沒在重要的藝術節、大都會美術館、惠特尼美術館，教堂與街頭，甚至溪流，呈現關於生命、大自然、環保等議題的沈思，也因而獲獎無數，包括「美國舞蹈節終身成就獎」、「麥克阿瑟天才獎」等，是美國文化界最高獎賞。

福島核災後，永子4度造訪核爆後的災區，她到福島第一核能廠前，在幅射廢棄物垃圾堆前起舞，用身體悲悼、抗議。同行的攝影家威廉‧約翰斯頓為她拍下的2萬多張舞蹈照片，永子再精選細剪，製作出《身在福島》影片，引領觀眾探索核災浩劫後，所造成的幾近超現實的世界。

請繼續往下閱讀...

福島到處是觸目驚心的輻射計數器，曾經是旅遊勝地的海灘，暑假卻沒有一個孩子。因為輻射而棄置的住家，椅子累積了灰塵，彷彿等候訪客。久未整理的庭院，長出大片漂亮的野花，還有植物兇猛地從神社大殿掙長出來。

福島地區有許多慰靈碑，重複的姓氏說明了家族成員一起死了。以櫻花聞名的小鎮，1500棵櫻花盛放時，無人觀賞。政府禁止在輻射的土地栽種，導致不少農人自殺。據說向日葵可以吸收輻射，因此永子看到很多向日葵。在殘破的火車站裡，藤蔓爬滿了鐵道，再訪時，她發現車站煥然重建，火車呼嘯而過。

2011年，21公尺高的海嘯，3次核熔毀，造成近2萬人的死亡與失蹤，15萬5千人被迫撤離。2017年日本政府宣布許多疏散區已經可以居住，但回家的居民很少。要讓核能廠退役，需要40年，而福島核能廠尚無退役計劃，幅射已隨海水漂過太平洋，造成美加西岸魚類的病變。幅射無色無味，就像空氣，明年的奧運棒球賽更決定要在福島市舉行。

▲▼ 舞蹈大師尾竹永子4度造訪福島核爆區，在福島第一核能廠的輻射垃圾前起舞。花了5年時間創作《身在福島》。（圖／雲門提供）
▲她在影片結尾提到「人造出來的東西其實是脆弱的。人，也很脆弱。」

在《身在福島》影片裡，永子沒有吶喊尖叫，而用近乎瑰麗的畫面，俳歌似的文字安靜敘述她的福島啟示錄，讓觀者沈澱與深思。到了結尾她質問，「明知出了事無人可以挽救，為什麽還要建造？」更說，「人造出來的東西其實是脆弱的。人，也很脆弱。」

Eiko & Koma數度來台公演，極獲好評。永子表示很喜歡台灣，因此把《身在福島》世界首演給了雲門，影片分兩段放映，她也將在中場休息時，作環境舞蹈演出，而整個演出結束後，也希望跟觀眾對談，更多訊息請見雲門官網

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關鍵字：尾竹永子,雲門劇場,雲門,淡水雲門,福島,核災,核能發電

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