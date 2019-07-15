　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

紀錄半世紀「淡水消失的景物」　畫家李永沱「不想浪費顏料」開始畫畫

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 李永沱畫作展（圖／雲門基金會提供）
▲淡水河曾經有大船穿梭，李永沱畫展紀錄「淡水近半世紀的不復見的景物」。（圖／雲門基金會提供）

記者林育綾／綜合報導

淡水河曾經有大船穿梭、古蹟紅樓曾被漆塗成黃色⋯等景象，一名出身淡水望族忠寮李家的李永沱（1921-2005），原本從事機工教職，在快50歲時偶然從倉庫翻到一和油畫顏料，因不想浪費而開始畫畫，紀錄了淡水近半世紀的風景，比其它畫家畫出更多景色細節，其中包含許多「今日不復見的淡水景物」。近來受到雲門邀請，即日起至12月29日在雲門劇場藝廊展出。

許多台灣畫家如陳澄波、郭雪湖、陳慧坤等大師都畫過淡水，不過蔣勳說，與坐著火車往返、短暫蹲點寫生的「外來畫家」不同，李永沱「在地的凝視」特別值得珍惜。他生活在淡水，日夜端詳觀音山、淡水河、淡水老街，比其他畫家看到更多淡水生活的面貌，畫出更多景色的細節，也掌握了生活的情趣。《觀音山下的荷蘭油輪》正是淡水曾是「大船入港」的罕見佐證，而他的第一幅畫作《西窗外黃昏的教堂》華麗莊嚴的凝結了1970年暮色中的淡水地標長老教堂。

▲▼ 李永沱畫作展（圖／雲門基金會提供）
▲李永沱畫作展即日起於雲門劇場藝廊展出。（圖／雲門基金會提供）

請繼續往下閱讀...

步入中年才開始作畫的李永沱曾說，「每個日子都有一個黃昏，每個人的一生也都有一個日落的時候。我希望我的畫筆能夠畫出我人生光彩燦爛的黃昏。」也許因爲這樣的心情，畫作淋灕體現淡水夕照，橙紅色調和細緻的筆觸，帶給觀者親切溫暖的感受。

李永沱一生繪製超過200幅以淡水為題材的畫作，李家子弟珍藏，大方答應雲門展出，與社會共享。由於李永沱常順手取用家木片、厚紙板繪作，畫作經年擺放，多有斑駁損壞，雲門特別委託藝術修復專家蔡舜任處理，再現原貌。雲門也邀得與李家淵源深厚的古蹟研究學者與建築家李乾朗擔任策展人，將李氏作品依山水、古厝、洋樓的主題分類陳列，同時搭配畫中風景的古今照片，以及其他畫家同內容的畫作展出，成就一個美不勝收，引人穿越古今的精彩畫展。

「山水 古厝 洋樓——李永沱畫作展」由李乾朗策展，在14日開展當天，李家人也出席現場，對於畫作被妥善修復、展出十分欣慰，李永沱的孫子李明儒感動說，「因為這次展覽，李家的心再次跟阿公在一起！」

這項由新北市淡古蹟博物館協辦的展覽，即日起至12月29日於雲門劇場藝廊展出，民眾可免費參觀，一起神遊穿梭古今，踏入近半世紀前的淡水光景。

▲▼ 李永沱畫作展（圖／雲門基金會提供）
▲左起：李明儒、李乾朗、于玟、陳郁秀、林懷民、柏麗梅、蔡舜任（圖／王弼正攝影／雲門提供）

ET快訊
台鐵內壢中壢間「軌道挫曲」　路段減速慢行
月薪9萬？畢業第一份工作　林飛帆回應了：要賺錢不需做政治工作
林明禎放鬆坐下「真實身材」現形！中空入鏡…網放大看傻
阿公下面塞20顆龍珠！養多位嫩妹女友…住院還能「神龍抬頭」

關鍵字：李永沱,雲門,淡水雲門,畫家,淡水

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／列車行經會搖晃！台鐵發生「軌道挫曲」　內壢-中壢間減速慢行

國營企業挺國球！中油洗可麗洗衣精送職棒紀念毛巾球　持卡還可抽獎

作答條件不足！指考物理第7題送分　成績單7/18寄發

馬麻的「OO」像大便...女兒洗澡PK顏色！　她惱羞：老娘以前也是奶油色

地勤罷工津貼無共識！長榮航空曝爭議原因　8/8再開第三次調解會

一起救石虎！友善生態給付上路　社區巡守棲地每年獎勵6萬

又曬爆！北高中午熱飆36.9°C　16縣市「高溫警戒燈」都亮了

紀錄半世紀「淡水消失的景物」　畫家李永沱「不想浪費顏料」開始畫畫

指考生寫完考卷「開錢包整理發票」　大考中心：不扣分

境外生屢傳淪「台奴」民團批政府瀆職　教育部說重話了

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

「易燃裝置」《時間都去哪兒了》跳到哭　羅志祥.易烊千璽淚眼兩相望

陳勢安.朱俐靜電影主題曲串燒　每一首都超經典!!!

搞威柴打疫苗激動狂唸像被虐待　趴媽肩怒譙...醫生：講國語就好

煞不住！騎士雙黃線上蛇行鬼切 下秒後方逆向三寶直接撞慘被輾

小薰穿禮服「先預習婚禮？」　鄭人碩：我要被砲轟了

快訊／列車行經會搖晃！台鐵發生「軌道挫曲」　內壢-中壢間減速慢行

國營企業挺國球！中油洗可麗洗衣精送職棒紀念毛巾球　持卡還可抽獎

作答條件不足！指考物理第7題送分　成績單7/18寄發

馬麻的「OO」像大便...女兒洗澡PK顏色！　她惱羞：老娘以前也是奶油色

地勤罷工津貼無共識！長榮航空曝爭議原因　8/8再開第三次調解會

一起救石虎！友善生態給付上路　社區巡守棲地每年獎勵6萬

又曬爆！北高中午熱飆36.9°C　16縣市「高溫警戒燈」都亮了

紀錄半世紀「淡水消失的景物」　畫家李永沱「不想浪費顏料」開始畫畫

指考生寫完考卷「開錢包整理發票」　大考中心：不扣分

境外生屢傳淪「台奴」民團批政府瀆職　教育部說重話了

歷經10多年3任市長豐富專案終開工　盧秀燕：豐原是她的寶貝

男男CP爆糾紛！他「新北衝高雄」理論　爆氣恐嚇：大家一起死...下場曝光

加了麵茶的鮮奶茶！內湖創意涼水舖 還有薰衣草舒壓飲品

怕風吹走充氣泳池「讓兩女兒坐車頂」　奧迪媽人肉敞篷載法被罵爆

2020大選韓蔡對決　陸學者：兩岸關係存在「兩大風險」

志航基地空軍上兵跳下愛河！消防人員急打撈上岸　目擊民眾驚呆

冷氣太強？柴犬進便利商店「趴地縮肉腿」露出渾圓美尻

誇張！少女在交通大隊廁所遭猥褻　「狼」友判刑8個月

快訊／列車行經會搖晃！台鐵發生「軌道挫曲」　內壢-中壢間減速慢行

韓國瑜民調大贏　謝龍介點出「經濟夢幻團隊」：韓+郭+朱

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

生活熱門新聞

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王..

嗆館長小孬孬！劉樂妍約戰：我活..

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高..

油箱蓋掉出！BMW駕駛飆三字經..

準颱風丹娜絲路徑圖曝光　周三四..

中壢小屁孩踩椅子被勸　媽惱羞狂..

第5號颱風「丹娜絲」最快周一生..

店家送錯菜！他見點菜單筆跡傻了

鹹酥雞老闆嗆：沒達低消別買了　..

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的..

雨天停草叢邊！螞蟻大軍爆竄愛車

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊..

買擴大機！媽誤解「蝦皮2字」直..

5號颱風「丹娜絲」不排除本周生..

更多熱門

相關新聞

淡水警監聯合稽查　1夜舉發14件噪音車

超神準「色彩占卜」看你最近狀態

色彩占卜／測你的厭世來源與指數

即／淡水美籍華人12樓墜落　送醫不治

文化國小校園犬「小白襪」離世

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

快訊／民調公布！韓國瑜擊敗郭台銘

墾丁民宿偷情！40歲女教授門一開糗了

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王縮了

閨蜜失蹤30年！鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」姊妹爆哭：是她

高雄女傳訊「藏機車」　坦承教唆男友弒母

藍營誰勝算最大？ 命理師：他90%會當總統

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下句酸爆

LIVE／總統初選民調　韓國瑜44%、郭台銘27%

租金補貼7/22起申請　最高月領5000

嗆館長小孬孬！劉樂妍約戰：我活著你是孫子

快訊／總統初選落敗...郭台銘擬出國散心

9歲失聯女童最後與父通話：我回不來了

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高手

老公偷吃！她學馭夫術「那邊塞一根OO」

油箱蓋掉出！BMW駕駛飆三字經　女加油員回嗆閉嘴了

更多

最夯影音

更多

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面