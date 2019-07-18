快訊／轟民進黨「捨新車開老車！」　韓國瑜晚間直播2點分析：核四必重啟

▲韓國瑜在張善政的臉書直播上提到，目前的能源政策存在偏差。（合成圖／記者羅婉庭攝、記者賴君欣攝）



記者柯振中／綜合報導

前行政院長張善政18日晚間9點10分在臉書直播「重啟核四」談話，邀請到高雄市長韓國瑜一同會談，發表對核四的看法。韓國瑜在直播中提到，目前的能源政策是「捨新車，開老車」，核四必須重啟，國內應在2035年前，將化石能源使用率降低到50％，另外50％以乾淨能源替代；核四的重啟問題，應該交由全民決定。

韓國瑜說明，目前核一、核二、核三都仍在服役，但核四卻要進行拆除，「為什麼要新車不開，開老車？」他說到，核四的重啟勢在必行，希望全民一同關心能源政策，目前的能源政策存在偏差，必須進行調整，到了2035年，國內應該將包括石油、天然氣在內的化石能源使用率降低到50％，另外50％以核能等乾淨能源代替。

韓國瑜提到，核四的使用與否，應該在絕對安全的前提下，讓2300萬人民共同決定，而非交由執政黨進行評斷。至於核能流言終結者創辦人黃士修發起的「百萬連署，重啟核四」，韓國瑜則說，黃士修犧牲自己的健康、安全，替人民著想，他向黃先生致上最高敬意。

韓國瑜早前在國民黨「國政願景電視發表會」上提到，若是他成功當選總統，將重啟核四，輔以以核養綠、智慧型電網、平衡區域電力、促進電力市場正常化的四大政策。

▼韓國瑜在國政願景電視發表會上提出，若成功當選總統，將重啟核四。（圖／記者林敬旻攝）

