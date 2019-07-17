黃偉哲涉違法政治獻金案　高思博：南檢不起訴前後矛盾

▲台南市長黃偉哲被控涉違法收受政治獻金喬事案，台南地檢署偵結予以不起訴處分，告發人高思博認為檢方論證自我矛盾。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲被控涉違法收受政治獻金喬事案，台南地檢署偵結予以不起訴處分；告發人高思博7月17日發表聲明表達不服，認為檢方論證自我矛盾，牴觸過去各司法單位的偵辦結果，即使檢方認定黃偉哲僅涉及行政罰，就應執行，否則他將向監察院舉發南檢失職。

高思博強調，本案是他於去年競選台南市長期間提出告發，原本他決意在選後放下，不再追究，但南檢不起訴的內容太有問題，他不得不就事論事，指出南檢其中矛盾之處。

高思博說明，2008年時，台南地檢署依貪污治罪條例起訴黃偉哲，證明當時南檢認定黃偉哲有收錢的事實。但今日南檢不起訴的理由，竟然是無法證明黃偉哲收到錢，這不是前後矛盾嗎？其次，在2011年的判決書中，高等法院在判決書中指出，黃偉哲確實有收取現金，但因沒有足夠證據證明對價關係，所以判定貪污罪無罪，但有收到錢是法院認證的。

高思博認為，既然2008年的地檢署跟2011年的高等法院，都認定有收錢這件事，並將這筆錢認定為「政治獻金」。這次地檢署不就是一次推翻自己跟高院過往的判斷呢。南檢既然覺得這屬於行政罰的問題，就請移送監察院跟內政部處理，盡到公務人員的責任與義務。

高思博說他尊重南檢之餘，更希望各相關單位面對司法的課題，回歸專業，按照黃偉哲應承擔的責任，給民眾正確的交代。

台南地檢署回應指出，前案偵查中起訴貪污所憑的證據，經過法院歷審的審理，已有不同。且前案貪污案件的構成要件，與本案告發被告涉及政治獻金法有關刑責的構成要件不同。檢察官綜合前貪污案件於偵審中之全部事證，及本案另行調查所得證據，仍無法認定被告知悉或收受其助理向蘇姓總經理收受之政治獻金，亦無法確認被告收受政治獻金的時點。違反行政罰部分，於本案偵結後，另函請受理申報機關本於權責依法處理。