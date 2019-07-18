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台南男騎腳踏車遛狗致死　黃偉哲：強力譴責依法嚴辦

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記者林悅／台南報導

台南市7月18日凌晨發生一起民眾騎腳踏車，拖狗致熱衰竭送醫死亡案，台南市動保處於18日凌晨接獲台南市警一分局東門派出所及動保人士通知，在第一時間派員前往會同警方共同處理，由於本案已造成受害犬隻死亡，涉及刑事責任，將由一分局蒐集證據後依動保法移送台南地檢署偵辦。

▲台南市發生男子涉嫌拖狗致熱衰竭送醫死亡案，台南市動保處會同台南市警一分局東門派出所偵辦，全案將依動保法罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市發生男子涉嫌拖狗致熱衰竭送醫死亡案，台南市動保處會同台南市警一分局東門派出所偵辦，全案將依動保法罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市發生男子涉嫌拖狗致熱衰竭送醫死亡案，台南市動保處會同台南市警一分局東門派出所偵辦，全案將依動保法罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

動保處表示，目前本案就現有證據來看，飼主已涉及違反動物保護法第5條第2項第4款及第6條規定，將依動物保護法第25條第1款規定：「違反第5條第2項、第6條或第12條第1項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失。」處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。因本案涉及刑事責任，故將移送台南地檢署偵辦。

▲台南市發生男子涉嫌拖狗致熱衰竭送醫死亡案，台南市動保處會同台南市警一分局東門派出所偵辦，全案將依動保法罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

台南市長黃偉哲表示，毛小孩的生命同樣是生命，都是極為珍貴的，他對於民眾傷害毛小孩致死的行為十分震怒，除指示依法嚴辦外，並呼籲民眾不要有虐待、傷害動物的行為，民眾如果發現有人虐待、傷害動物，請立即向台南市動保處或警方報案來即刻處理，避免類似案件再發生，不要再讓毛小孩遭受傷害。

▲台南市發生男子涉嫌拖狗致熱衰竭送醫死亡案，台南市動保處會同台南市警一分局東門派出所偵辦，全案將依動保法罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲涉案男子被警方帶回偵辦，民眾將狗狗送醫仍不治，現場血跡斑斑。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

台南市動保處也呼籲飼主，絕對不可以用機車或汽車來牽引寵物，如果用其他方式遛狗也需要注意狗的身體狀況及體能，狗若有不適，應立即讓狗休息，避免造成狗受傷或死亡的情形發生，以維護動物福祉。

據了解，一名網友在FB上貼出影片表示：「他行經台南市中華路時，看見一名騎士「騎車拖自己的狗跑」，導致狗狗四肢破皮、流血，甚至還跑到吐血，「責備他還死不認錯說那是他自己的狗，我們強制送狗到醫院狗狗失血過多休克搶救中，他想紅就讓他紅，大家分享出去，搶救無效狗狗過世了。」

影片畫面可見，地板上都是血，狗狗的四肢也都發紅流血，趴在地上喘息。原PO憤怒質疑，「你養的狗就能這樣嗎？」飼主卻冷回，「那是我養的狗。」案件發生後，有網友指出，這名飼主目前在台南市東門派出所，正準備做筆錄。眾人看完後憤怒回應，「太過分了吧，狗狗是無辜的啊」、「換拖他在路上跑，虐狗虐這樣，沒人性」、「正義哥，該出門了，這種人太惡劣了」、「肉搜他，生命不是讓他這樣糟蹋的」。許多民眾看到PO文後都跑到台南市警一分局東門所聚集關心，經一分局警方及動保處人員說明依法查處勸導驅離後離去。

▲台南市警一分局副分局長蔣宗志說明案情，並呼籲民眾關心案情應理性。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警一分局副分局長蔣宗志說明案情，並呼籲民眾關心案情應理性。（圖／記者林悅翻攝）

市警一分局副分局長蔣宗志指出，本案依違反動保法罪嫌移送台南地檢署偵辦，另民眾聚眾部分，因是理性前來關心案情，且勸導後和平離去，並沒有脫序等違反法令行為，警方不予查處，惟如有聚集包圍警局及暴力行為，警方會依刑法等相關法令嚴正執法。

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關鍵字：台南,虐狗致死,黃偉哲,譴責,法辦

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