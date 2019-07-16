小英總統為U12加油　與黃偉哲市長一同拍攝宣傳影片

▲總統蔡英文扮起棒球投手，與台南市長黃偉哲俐落傳接球，以實際行動為U12小將加油，也為台灣加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

出國拚外交，仍心繫台灣子弟！總統蔡英文特別為7月26日即將開賽的U12世界盃少棒賽拍攝宣傳影片，小英總統扮起棒球投手，與台南市長黃偉哲俐落傳接球，以實際行動為U12小將加油，也為台灣加油！

影片裡可看到蔡英文總統與黃偉哲市長，拿起棒球手套，穿起Champ Taiwan（諧音：全台灣）棒球應援T恤，在總統府廊道傳接球。片中也帶進台南好吃的芒果、觀光景點，以及各行各業市民臉孔，展現台南全市總動員的意象，期望為國人帶來精彩賽事，並用台南人的熱情和豐盛觀光景致，歡迎來自世界各國的朋友，在台灣也能做「國民外交」。（ https://www.facebook.com/taiwanweicher/videos/724789261309427/）

市府指出，WBSC U12世界盃少棒賽將於7月26日至8月4日在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，中華隊在7月26日開幕首戰，將遇上棒球強國古巴，相信將是一場精采可期的強強對決比賽，台南市政府邀請全國民眾一同來趟棒球小旅行，到台南旅遊，也進場為U12小將加油。購票辦法詳洽拓元售票系統 https://tixcraft.com/activity/detail/19_U12#intro