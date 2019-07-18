國台辦指「干預台媒」是假新聞　陸委會回擊不認「綠色恐怖」

▲陸委會副主委陳明祺。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／台北報導

大陸國台辦發言人馬曉光17日透過新聞稿表示，有報導稱國台辦介入台灣媒體一事是赤裸裸的假新聞，並指民進黨政府是企圖製造綠色恐怖與寒蟬效應。對此，陸委會副主委陳明祺18日在例行記者會上反問，「這個事情是由國際的媒體主動報導，何來所謂的綠色恐怖之說？」

陳明祺提到，「中共長期以來利用台灣社會開放，對各領域進行統戰滲透，更伸手進到媒體裡面，干涉新聞自主，並利用扭曲的方式散播不實的訊息，企圖改變民眾認知，以利傾向於北京理想的候選人出線，這個現象，我們注意到，在選前會更加的嚴重。」

據英國《金融時報》報導，有台灣媒體近來對韓國瑜的關注從未間斷，有媒體當天全力關注韓國瑜，冷落總統蔡英文出訪友邦一事。報導甚至採訪該公司記者，並強調國台辦對報導角度有話語權。

▲國台辦新聞局長兼發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

對此，國台辦駁斥報導內容完全是無中生有，別有用心。發言人馬曉光表示，近來，民進黨當局和「台獨」勢力為了撈取選舉私利，全面煽動兩岸對抗，製造兩岸敵意，不遺餘力地打擊持不同立場的台灣媒體，企圖鉗制批評言論，製造綠色恐怖與寒蟬效應。

陳明祺進一步回應，國台辦對於報導用嫁禍扭曲的反應，更是不當介入遭揭露之後的慣用伎倆。他表示，「我們要正告北京當局，停止這樣的一個拙劣的行為，不要妄想把內部箝制媒體的手法，套用在台灣身上。」

陳明祺表示，對於政府的指教跟批評，（媒體）都是不遺餘力，這都是在一個民主社會非常正常的情況，「但是外力干擾，是一個不能夠容忍的狀況。」另一方面也向媒體喊話，「不要讓中共用各種各樣的編採的指令的方式，介入到我們的編輯台自主獨立。」

