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大學get天菜！女孩畢業探班卻見「男友激吻男同事」秒哭暈：寧願他劈腿女生

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▲▼天菜。（圖／CFP）

▲喜歡的天菜原來是同志，讓女網友心碎。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

「我真的不知道怎麼做才好…。」香港一名女網友近日表示，自己在大學時對一位天菜型男一見鍾情，所以苦苦哀求對方和她交往，雖然最終如願以償，不過這一切都在某次探班後變了調。原來，原PO目睹到男友竟然和工作上的男同事發展親密肢體接觸，不僅摟在一塊還互相接吻，讓她崩潰直呼「我寧願他和女生出軌！」

原PO在「香港討論區」發文指出，「就讀大學期間，我第一眼看到這位天菜就已經喜歡上他了，所以趁著快畢業前，我趕緊向他表白，可是他卻沒有任何反應，我知道被拒絕了，因此難過地大喊大叫，他因為害怕我繼續喊所以就摟住我並且逗我開心，最後也答應與我發展成情侶關係。」

▼原PO苦苦哀求之下，天菜男同意和她交往。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

▲兩性,感情,情侶,戀愛,吵架,失戀。（圖／翻攝PAKUTASO）

她再稱，「可是奇怪的是，男友一直沒對我講過『我愛妳』這三個字，對我也總是『性趣缺缺』，我真的好納悶。他畢業後到一間酒店工作，我也是在這附近上班，所以我中午都會去店裡找他，帶著愛心便當與他一起享用；值得一提的是，我每次陪男友時，都會看到有個高瘦男眼巴巴地望著男友，所以我就問『他是誰？』男友單純回我是同事。」

原PO又說，「某天中午我再次去酒店探男友的班，不過卻沒有在平時等待的地方看到他，對方的通訊軟體也沒回，我等了10多分鐘突然尿急，就上樓上廁所解放；正當我在女廁方便時，碰巧聽見男友的聲音，我就走出女廁一看，竟然見到男友一隻手拉住他男同事的手進入男廁隔離的雜物房。」

▼原PO察覺男友與男同事之間有著曖昧關係。（圖／達志示意圖）

▲▼同志,同性婚姻,同性戀。（圖／達志示意圖）

按捺不住好奇心的原PO表示，「我靜靜走去看，就見到男友與他男同事瘋狂親吻，還互相伸手摸彼此褲子的下體位置，我驚嚇地無法呼吸，並靜靜離開現場。當天晚上，男友依舊與我吃飯逛街，但我不敢問他，我怕拆穿他之後，他就會與我分手，可是我又接受不了男友和其他男人搞上，我真的寧願他出軌也不要出櫃。」

原PO最後說對於眼前看到的景象感到「非常噁心」，因此只好上網發文求救。網友看完後紛紛留言回應，「看來天菜是不懂得拒絕妳，才會勉強跟妳在一起」、「阿妳硬要逼人家的啊，怪誰？」、「男生這樣好糟糕，幹嘛不明確拒絕，還間接傷害女生的心」、「太鬧了吧！」、「男上加男」、「恭喜妳一次擁有2個男友了」、「趕快分手啊，還問」、「雙性戀？」、「妳的心態才噁心」、「趕快放人家走，拜託」。

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關鍵字：天菜,男友,同志,情侶,雙性戀,劈腿,出軌

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