為升學提分手！噁男友狂傳下體照騷擾　國中少女自殘：這輩子不想再見他

▲少女提出分手後，卻遭男友頻頻騷擾，精神崩潰數度自殘，「這輩子都不想再見到他！」（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者莊智勝／新北報導

新北市一名少女105年12月透過手機網路遊戲「夢想星城」結識黃男，2人進而交往成為男女朋友，還三度趁著少女家長不在時發生性關係；事後少女因故提出分手，不料此舉引發黃男不滿，頻頻傳來裸露下體照、侮辱字眼騷擾，造成少女身心靈受創，一度崩潰自殘。少女雙親發現異狀後憤而提告，新北地院法官認為，黃男涉嫌與未滿16歲女子性交3次，依法共判有期徒刑1年10月，全案仍可上訴。

判決書指出，105年12月，當時就讀國中三年級的少女透過手機遊戲結識黃男，2人相談甚歡進一步發展成為男女朋友，但黃男明知少女仍在就讀國中、尚未成年，卻仍難克制自身慾望，於106年3月至4月間三度趁著少女家長不在時，於其住處發生性關係。

事後家長發現少女課業時常請假，經追問後這段戀情才曝光，家長當即要少女依課業為重，要求2人退回普通朋友關係。事後少女要準備升學考試，因此向黃男提出分手，不料黃不願感情就此結束，憤而多次透過LINE等通訊軟體傳來侮辱字眼謾罵，甚至還自拍下體照騷擾少女，並稱自己是黑道份子、揚言要找麻煩等；少女為此身心俱疲、精神痛苦，多次情緒崩潰自殘，家長發現異狀後立即報警提告。

法院審理期間，黃男坦承所有犯行，並有意尋求和解，但事後卻神隱、避不出面，私下甚至還傳訊邀約少女外出開房間，顯見黃男犯後並未徹底悔悟。法官考量少女在偵查時，曾經痛苦地表示「這輩子都不想再見到他（黃男）」，足見對其心理已造成一定負擔，此類犯罪行為實不宜過度輕縱，因此最後一審依「對14歲以上、未滿16歲少女性交」罪嫌，依次各處有期徒刑8月，合併應執行有期徒刑1年10月，全案仍可上訴。

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