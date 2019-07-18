耶路撒冷發現9千年前新石器時代遺址　研究人員驚：規模如「大都市」

▲耶路撒冷附近發現9000前「大都市」。（圖／翻攝自YouTube／Israel Antiquities Authority Official Channel）



國際中心／綜合報導

以色列文物局（IAA）16日表示，他們在距離耶路撒冷以西5公里處的高速公路附近，發現了一座具有「9000年歷史」的新石器時代聚落遺址。據估計，當時這座城市約有2000至3000人居住，這樣的人數足以達到「大都市」的規模。

據BBC報導，以色列文物局在Motza地區進行高速公路工程探勘時，意外發現該遺址。負責人瓦帝（Jacob Vardi）表示，這是以色列迄今為止出現最大的新石器時代遺址，也是最大的史前遺址之一。在挖掘過程中，發現遺址內有大型建築物，包括人們居住的房間、公共場所，有些甚至還使用「石膏」來製作地板；而建築物外則有小巷隔開，據考古學家的說法，這些小路是「都市裡先進規劃的證明」。

▲▼「大都市」裡發現了許多「工具」。（圖／翻攝自YouTube／Israel Antiquities Authority Official Channel）



研究人員也發現了各種風格的藝術手工手鐲，他們表示，「從手鐲的大小看來，估計這些主要由兒童佩戴。」另外，還發現了許多「工具」，包括狩獵的箭頭、砍伐樹木的斧頭，以及鐮刀等等各種刀具。除此之外，他們更找到了大量的豆類，尤其是扁豆。

據以色列文物局聲明表示，目前他們已經使用3D技術模型列出每個建築的結構，希望能在挖掘工作結束後，仍然可以在實驗室中對該遺址進行研究。此外，以色列文物局也計畫將通過展覽或插圖方式，講述該遺址的故事。