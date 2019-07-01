以色列戰機夜襲敘利亞…兒童在內16死！　鄰居「北賽普勒斯」衰被炸

▲以色列空襲敘利亞。（圖／路透）



記者王致凱／綜合外電報導

外媒引述人權觀察組織消息稱，以色列6月30日夜間對敘利亞發動空襲，造成16人死亡，其中包括3名平民和3名兒童。以色列按照慣例，至今並未發表任何評論。與此同時，在親土耳其勢力控制的「北賽普勒斯」地區，傳出不明飛彈墜落並爆炸，據信與此次空襲事件有關。

總部設在英國倫敦的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，在當地時間6月30日晚間，以色列戰機空襲敘利亞首都大馬士革附近地區以及荷姆斯省（Homs）地區，造成16人死亡，其中大多是支持敘利亞政府的伊朗士兵與真主黨戰士，但也包括3名孩童在內的6名平民喪生，另外還有21人受傷。

同時，「北賽普勒斯」當局表示，一枚敘利亞發射的防空飛彈墜落在首都尼克西亞（Nicosia）北部山區，但並未造成人員傷亡。「北賽普勒斯」外交部長奧澤西（Kudret Ozersay）1日透過社群媒體帳號表示，「初步判斷墜落物是一枚俄製防空飛彈，在昨晚針對敘利亞的空襲中被發射，但未擊中目標並墜落到我國境內。」

奧澤西提到，由於現場沒有發現撞擊坑，加上在不同地點發現多個碎片，因此判斷飛彈還沒有撞擊地面就已經提前於空中爆炸。

▼一枚俄製防空飛彈意外墜落到鄰國賽普勒斯境內，軍方人員在現場巡邏。（圖／達志影像／美聯社）



賽普勒斯共和國（Cyprus）位於敘利亞以西的地中海上，距離此次遭空襲的荷姆斯省約310公里，主要民族為希臘人，但自從1974年起，土耳其裔賽普勒斯人宣布於島嶼北部建立「北賽普勒斯土耳其共和國」，但除了土耳其外，其合法性並未廣泛獲得國際承認。南北賽普勒斯皆以尼古西亞作為首都。

敘利亞及中東地區局勢錯綜複雜，以色列軍方此次發動空襲，目標很可能是針對駐紮在當地的伊斯蘭革命衛隊成員和真主黨成員，這也並非以色列首次對敘利亞發動空襲。不過，這很可能是賽普勒斯第一次被捲入雙方紛爭。

賽普勒斯軍事分析師潘塔拉斯（Andreas Pentaras）表示，從飛彈殘骸判斷，這應該是一枚俄製S-200地對空飛彈，其最大射程在400公里左右。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

