霧峰失業男酒後暴走　「忘關瓦斯」揚言自殺！警消對峙1小時差點攻堅

▲男子揚言自殺忘記關瓦斯，與警消對峙一個多小時才放下鐮刀。（圖／台中市消防局提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市霧峰一名男子疑似失業找工作不順利，晚間在家喝酒煮菜後疑心情不好，與妻爆發口角。妻子擔心他輕生因而報警，卻反讓男子拿農用鐮刀與警對峙。警方經1個多小時「勸導」後，男子才關掉「忘記關的瓦斯」並放下刀子、返家睡覺，結束這場烏龍。

台中市消防局17日晚間7點半獲報，霧峰區復興路二段巷內一戶民宅內，有男子疑似要開瓦斯輕生。警消到場後發現，現場確實有濃厚瓦斯味，屋內男子見警察上門，立刻拿著農用鐮刀嗆「不要靠近」。消防隊立刻先拉水線預備，並交由警方進行柔性勸說。

▲▼男子與警消對峙，消防隊拉水線，警方則手持盾牌。（圖／台中市消防局提供）

原來，男子近來因為失業加上找工作不順利，當晚在家喝酒煮菜，與妻子發生口角後趕妻出門，揚言要開瓦斯自殺。員警經與男子溝通1個多小時，男子最後才放下鐮刀，並將瓦斯關閉，返家睡覺，讓原本打算攻堅的警消虛驚一場。

霧峰警方表示，經了解男子是忘記關瓦斯，沒有意圖抱瓦斯桶自殺，他以為警消要傷害他，沒有自傷或傷人動作，且家屬也無任何異議。雖然沒有觸法，但仍依規定通報家暴中心及自殺防治中心。

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