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自稱藝術工作者騙裸照！狼男逼女網友拍私密片「與生殖器視訊」

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▲▼示意圖,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,女孩（圖／123RF）

▲溫男騙兩女傳裸照，事後卻不付錢（圖／123RF）

社會中心／綜合報導

新竹一名溫姓男子在臉書上自稱是「藝術工作者」，需要找模特兒來拍照片或影片，藉此詐騙了2名女子傳送裸照及私密片，且事後賴皮不給錢，還強迫被害女與自己的生殖器視訊，新竹檢方依詐欺與強制罪嫌起訴。

檢警調查指出，溫男自2017年11開始，就利用臉書和一名戴姓女子聯絡，謊稱自己從事室內藝術工作，需要找模特兒，因此要對方交出私密的照片或影片。戴女也相信這個說詞，陸續傳了自己的裸照和影片給溫男，但是事後，溫男卻沒有依照約定付錢。

溫男甚至還要求戴女與他視訊，鏡頭一打開，竟是溫男裸露自己的下體，戴女嚇得立刻關閉，他之後以散布裸照做為威脅，強迫戴女再度視訊，戴女因害怕裸照曝光，只好答應。

今年2月，溫男又再度利用臉書，聯繫另一名陳姓女子，再度謊稱想要收購照片，對方也傳送裸照給他。溫男利用同樣的手法，賴皮不付錢，並要求陳女拍攝私密影片，暗示若不從將散布私密照，以此要脅，陳女只好拍下影片傳給溫男。

檢方認為，溫男以從事室內藝術工作、需要模特兒等等說詞，還稱會以金錢對價，向被害人收購，但是最後卻沒付錢，被害人所傳送的電子檔顯然具有財產價值，因此認定溫男所為觸犯詐欺得利及強制罪嫌，全案提起公訴。

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關鍵字：藝術家,視訊,裸照,詐欺

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