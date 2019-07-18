右手突猛催油門　女騎士分隔島驚魂：差點被抓交替…喊神明名救命被唸了

▲原PO騎車買東西，「我驚覺不對，我要是傻傻催油門，我應該不死也半條命了吧⋯」（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

網搜小組／綜合報導

「我好像差點被抓交替了⋯」一名女網友分享騎車買東西時，在分隔島看到「白白霧霧」，沒想到後來一股力量要她催油門，她立刻默唸某間大廟神明名字，結果聽到神明說「妳很笨欸，差點被抓交替了。」許多網友好奇求助哪位神明？她回答是屏東潮州的「尊王宮」。也有人分享小時候的經驗，「當下要不是被攔下來，我早就被公車撞了。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，下班繞去公司附近的食品行買東西，食品行在對向，附近路口都是閃黃燈，離前方紅綠燈還有一段路，想說偷懶在路邊等沒車時，再切到分隔島中間迴轉。

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原PO表示，在路邊等待時，覺得分隔島中間似乎有點「白白霧霧的」，說不出哪裡怪，因天氣太熱，只想快點買完回家；她等同向道路沒車後，騎到分隔島迴轉處停著，等沒車再過去。

▼原PO說，騎到分隔島後，右手突然有股很大衝動要催油門。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

「看著前方的車都衝得很快，突然覺得我怎麼開始頭皮發麻，背後冷冷的」，原PO指出，右手突然有股很大衝動要催油門，「我擋著不催，卻一直有股力量一直要控制我的意念，用意念來控制我的手。」

「我驚覺不對，我要是傻傻催油門，我應該不死也半條命了吧⋯」原PO說，立刻在心裡默唸某間大廟神明的名字，沒幾秒隱約聽到一個聲音說，「把右手垂直放下，不要放在油門那邊，等沒有車，妳再騎過去。」

原PO表示，當下真的「很挫」，等沒車時加速騎過去，停好車又聽到聲音說，「妳很笨欸，差點被抓交替了，月事來又感冒，磁場很不穩、很弱。妳剛剛就看到那邊不對勁了，還硬要過去，這路口很髒，常常出車禍，再給我這樣趕時間亂騎試看看⋯」

▼神明對原PO說，「這路口很髒，常常出車禍，再給我這樣趕時間亂騎試看看。」（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

原PO指出，被神明碎唸了一堆，以後真的再也不敢這樣，還是乖乖騎遠一點，等有紅綠燈再轉吧，「不要學⋯不良示範。」

此文引起熱烈討論，有網友好奇「請問哪個大廟神明？第一次聽到神明跟您說話嗎？」原PO回，是屏東潮州尊王宮的「十三太保」和「王天君」，她也不是第一次聽到神明說話。也有人問，可是不是有傳說月事來，神明不敢近身？原PO回「我不是代駕，只是請祂過來幫忙，所以沒有靠近我。」

其他人留言，「好可怕.....幸好沒事」、「要遵守交通規則」、「還好沒事，真的不要貪一時之快」、「七月快到了…小心點」。

一名網友則分享小時候有類似經驗，她說，國小都走路上學，有天準備過馬路，突見一群小朋友揹著書包衝過去，她要跟著衝被導護媽媽攔下，「後來我再看，哪有什麼一群小朋友，根本是一台公車要開過去，附近除了導護媽媽跟2、3個小孩以外就沒人了。當下要不是被攔下來，我早就被公車撞了。」