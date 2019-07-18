穿瀝青色衣服趴轉角找螃蟹　魚販被輾斷腳求償85萬只判賠2萬

▲陳男發現攤上的螃蟹「失蹤」，整個人幾乎是貼著地面在尋找。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／台北報導

台北市陳姓魚販2016年10月16日在北投區擺攤做生意，期間發現有螃蟹「走失」，於是趴在路邊尋找，沒想到卻被何姓女子開車輾過，導致左腳骨折，長達5個月無法工作，氣得提告求償85萬元。但高等法院法官認為雙方均有過失責任，陳男的比例又比何女高，最後判女駕駛僅須賠償2萬9511元，扣除已經領取的6萬多元汽車強制責任險，何女最後可以說是「免賠」，全案確定。

陳男在判決書中主張，2016年10月16日上午8時許他為了尋找從攤位上落跑的螃蟹，於是趴在距離民權街口10公尺的路邊找尋，沒想到何女開車轉彎沒有注意到前方狀況，直接輾過他的左小腿，導致左側脛、腓骨下端閉鎖性骨折，光是醫藥費就花了20萬元，還有5個月無法工作損失50萬元，加上精神慰撫金15萬元，一共應賠償85萬元。

▲陳男螃蟹沒找到，反而被車輾到腳骨折。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

何女則認為，陳男趴臥在轉角處並非路中央等顯眼的地方，加上當時的衣著顏色幾乎和馬路瀝青一樣，她開車右轉的瞬間根本無法注意到路邊有人趴著，自己並無過失；縱使有過失，陳男要求50萬元的工作損失，卻又無法證明月收入達到10萬元，她沒有理由全額賠償。

高等法院法官認為，依據鑑定結果來看，何女右轉時的確沒有注意到前方狀況，而陳男趴在轉角處也確實難以被往來的人車發現，雙方均有過失責任，只是何、陳兩人的比例為一成五和八成五，最後判女駕駛僅須賠償2萬9511元，再扣除已領取的6萬多元汽車強制責任險，陳男已無餘額可請求，全案確定。